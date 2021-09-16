تونس.. إرسال المرضى من ليبيا للعلاج متوقف منذ سنوات

أكد رئيس نقابة أصحاب المصحات الخاصة التونسية، بوبكر زخامة، اليوم الخميس، خلال حضوره في برنامج "إكسبرسو"، أن المصحات الخاصة كانت تعيش فوضى وتشويه منذ بداية جائحة كورونا.

وبين بوبكر زخامة أن هناك نقص كبير في عدد المرضى المصابين بالكورونا في المصحات الخاصة. وبخصوص الخبر الذي تم تداوله والمتعلق بالتوقف عن إرسال الحالات المرضية الليبية للعلاج في تونس بداية من اليوم، أوضح بوبكر زخامة أنه لا يمكن أن يكون هذا الخبر صحيحا، مؤكدًا أن إرسال المرضى من الجانب الرسمي الليبي متوقف منذ سنوات، قائلا: “نحن نتعامل مع المرضى الليبيين القادمين إلى تونس للعلاج على حسابهم الخاص فقط”.

وأضاف أن المصحات الخاصة أوقفت منذ فترة التعامل برسائل التكفل من الجانب الليبي نظرا لحجم ديون المصحات الخاصة لدى الدولة الليبية والتي لم يتم تسديدها وأرهقت عديد المصحات. وتابع “ليس هناك مرضى في المصحات الخاصة مبعوثين من الجانب الليبي الرسمي للعلاج في تونس”.

وأفاد رئيس نقابة أصحاب المصحات الخاصة أن الخدمات الصحية التي تقدمها تونس للأجانب معتبرة، مضيفا أن تونس دخلت في منظومة الجودة منذ 4 سنوات، و”ستكون لدينا مصحات معترف بها حسب جودة الخدمات بالمواصفات الدولية”.