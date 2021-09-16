عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف حقيقة فيديو حادث تصادم فى حلوان

صدى البلد

نجحت أجهزة الأمن فى كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن حادث تصادم بحلوان بالقاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على الـ "فيس بوك" بشأن حادث تصادم بحلوان بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى حضر لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة صاحب محل ملابس – مقيم بدائرة القسم قرر تضرر من قائد سيارة "لا يعلم بيانتها" للاصطدام به وإحداث إصابته بكسر باليد اليمنى حال سيره أمام العقار سكنه.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد السيارة (ملك أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة (زوجة مالك السيارة المشار إليه "ربة منزل – مقيمة بذات العنوان")، وبإستدعاء الأخيرة ومواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة ، وأقر بقيامها بتوصيل المجنى عليه لإحدى المستشفيات بحلوان عقب حدوث الواقعة إلا أنه انصرف من تلقاء نفسه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

فيديو فيسبوك اخبار الحوادث حلوان مديرية امن القاهرة مالك محل ملابس

ترشيحاتنا

هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟ .. الإفتاء تجيب

مدبولي: مصر على أتم الاستعداد لتنفيذ المشروعات الملبية لطموحات الشعب الليبي

الديبية: وجود حكومة الوحدة الوطنية الليبية فى القاهرة رسالة إقليمية عن دور مصر الكبير بالمنطقة

ذكرى ميلاد فؤاد المهندس.. سيارات شهيرة ظهرت في أفلامه| صور

لمدة أسبوعين.. فتح باب الالتحاق بجامعة الأزهر إلكترونيًّا للوافدين

التمثيل التجاري: فرص كبيرة للتوسع التصديري في المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية بكندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل لـ الداخلية بشأن السرعات القانونية على الدائرى الأوسطى شبرا - بنها الحر

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

شاهد| غدر الصحاب.. قتل صديقه بدم بارد أثناء خروجه من المسجد في الدقهلية (القصة الكاملة)

بعد وصوله مصر.. محمد صلاح يعمق جراح كيروش مدرب المنتخب

شخص مكبل و3 جثث.. ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

على الهواء.. عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزال العمل بالأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

بأسرع وقت.. مجلس الأمن يدعو إلى استئناف مفاوضات سد النهضة

أحمد مجاهد : كيروش من المدربين المميزين على مستوى العالم

أقامت في منزل به 3 شبان.. اعترافات موكا حجازي فتاة «تيك توك»

اعتدى عليها جنسيا.. فتاة تشعل النار في والدها بمساعدة والدتها وخطيبها

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب: حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ