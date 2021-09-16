أمن القاهرة يكشف حقيقة فيديو حادث تصادم فى حلوان

نجحت أجهزة الأمن فى كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن حادث تصادم بحلوان بالقاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على الـ "فيس بوك" بشأن حادث تصادم بحلوان بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى حضر لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة صاحب محل ملابس – مقيم بدائرة القسم قرر تضرر من قائد سيارة "لا يعلم بيانتها" للاصطدام به وإحداث إصابته بكسر باليد اليمنى حال سيره أمام العقار سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد السيارة (ملك أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة (زوجة مالك السيارة المشار إليه "ربة منزل – مقيمة بذات العنوان")، وبإستدعاء الأخيرة ومواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة ، وأقر بقيامها بتوصيل المجنى عليه لإحدى المستشفيات بحلوان عقب حدوث الواقعة إلا أنه انصرف من تلقاء نفسه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.