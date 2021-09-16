أخبار التعليم |حقيقة رفض اقتصاد جامعة القاهرة طالبة من ذوي الاحتياجات.. رحلة إلى الإمارات لأوائل الثانوية العامة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

حقيقة رفض كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

انتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أخبار متداولة حول عدم قبول كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة لطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة .

بشرى سارة.. رحلة للإمارات لأوائل الثانوية العامة خلال العامين الحالي والماضي

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن إلحاق أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة (الأول بكل شعبة) خلال العامين الحالي والماضي بالرحلة العلمية والترفيهية التي تنظمها جريدة الجمهورية للأوائل على مستوى الجمهورية لإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

تنسيق الجامعات 2021 .. برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة فى 10 كليات

تنسيق الجامعات 2021 ، تسعى جامعة القاهرة إلى التطوير المستمر بالبرامج المختلفة الخاصة بجميع الكليات، لمواكبة العصر الحديث وتأهيل خريجين جاهزين للانضمام إلى سوق العمل.

جامعة الجلالة تستضيف فعاليات المنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في المنطقة

تستضيف جامعة الجلالة الثلاثاء القادم فعاليات المنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في المنطقة العربية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ود. سالم بن محمد المالك مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، ود. غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وبمشاركة ممثلين رئيسيين من وفود الدول العربية ومندوبي اللجان الوطنية العربية لليونسكو وعلماء وباحثين وأكاديميين ومطوري البرمجيات وصناع السياسات وممثلي الشباب والناشرين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم الممارسات والخبرات التوضيحية الفعالة بالإضافة إلى المبادرات الناجحة في مجال العلم المفتوح.

الأعلى للجامعات: فرصة واحدة للطالب للتقديم بتنسيق الجامعات الخاصة

قال الدكتور محمد الغر، رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنه لم يتم تحديد موعد المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة ،.

تنسيق الجامعات 2021..آداب القاهرة تعلن فتح باب تسجيل الرغبات على الموقع الرسمى

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الجدد للتوزيع على الأقسام بالكلية .

تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. قواعد ترتيب رغبات الطالب

تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021 ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021.



