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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقيقة رفض كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

عميد سياسة واقتصاد
عميد سياسة واقتصاد القاهرة

انتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أخبار متداولة حول عدم قبول كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة  لطالبة من  ذوي الاحتياجات الخاصة . 

وقال الدكتور محمود السعيد “ بخصوص رفض الكلية لطالبة من ذوي الهمم بعد ترشيحها من مكتب التنسيق . أؤكد أنه خبر لا أساس له من الصحة  وأن الكلية من فترة طويلة تستقبل أبناءنا وبناتنا من الطلاب من ذوي الهمم دون أدنى مشكلة ” 

وأكد عميد الكلية على أن الكلية أنشأت وحدة الاستشارات والدعم الطلابي ومعاونتهم خلال فترة الدراسة وتذليل كل العقبات التي يواجهونها.

و أضاف “ السعيد ” و خير دليل على كلامي هو أن إحدى بناتنا العزيزات ممن كن في احتياج للمساعدة خلال فترة الدراسة تفوقت وتم تعيينها معيدة بالكلية .

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على الجانب الآخر ، كان قد أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، عن بدء استقبال تقديمات  طلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى .

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لـ "صدى البلد" ، إن الكلية بدأت فى استقبال طلاب المرحلة الأولى بعد ظهور نتيجة التنسيق الايام الماضية ، وذلك للطلاب المرشحين لكلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة من قبل مكتب تنسيق وزارة التعليم العالى .

وكان قد أوضح  الدكتور محمود السعيد عميد كلية سياسة واقتصاد القاهرة ، عن شروط التحويل إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة .

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، شرط التحويل إلى كلية سياسة واقتصاد القاهرة ، حصول الطالب على الدرجة الكاملة التي تجعله يلتحق بالكلية والتحويل يكون عن طريق موقع التنسيق الألكترونى  .

 

كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة عميد كلية سياسة واقتصاد وحدة الاستشارات والدعم طالبة ذوى الاحتياجات الخاصة

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