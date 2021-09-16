حقيقة رفض كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

انتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أخبار متداولة حول عدم قبول كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة لطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وقال الدكتور محمود السعيد “ بخصوص رفض الكلية لطالبة من ذوي الهمم بعد ترشيحها من مكتب التنسيق . أؤكد أنه خبر لا أساس له من الصحة وأن الكلية من فترة طويلة تستقبل أبناءنا وبناتنا من الطلاب من ذوي الهمم دون أدنى مشكلة ”

وأكد عميد الكلية على أن الكلية أنشأت وحدة الاستشارات والدعم الطلابي ومعاونتهم خلال فترة الدراسة وتذليل كل العقبات التي يواجهونها.

و أضاف “ السعيد ” و خير دليل على كلامي هو أن إحدى بناتنا العزيزات ممن كن في احتياج للمساعدة خلال فترة الدراسة تفوقت وتم تعيينها معيدة بالكلية .

على الجانب الآخر ، كان قد أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، عن بدء استقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى .

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لـ "صدى البلد" ، إن الكلية بدأت فى استقبال طلاب المرحلة الأولى بعد ظهور نتيجة التنسيق الايام الماضية ، وذلك للطلاب المرشحين لكلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة من قبل مكتب تنسيق وزارة التعليم العالى .

وكان قد أوضح الدكتور محمود السعيد عميد كلية سياسة واقتصاد القاهرة ، عن شروط التحويل إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة .

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، شرط التحويل إلى كلية سياسة واقتصاد القاهرة ، حصول الطالب على الدرجة الكاملة التي تجعله يلتحق بالكلية والتحويل يكون عن طريق موقع التنسيق الألكترونى .