تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. قواعد ترتيب رغبات الطالب

تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021 ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021.

تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة الثالثة 205 درجة بنسبة 50% ، بإجمالي 42065 طالب الشعبة العلمية ، و 24932 طالب للأدبية ، بينما 66997 طالب إجمالي جميع الشعب.

تنسيق المرحلة الثالثة

- تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. نتيجة ترشيحات تنسيق المرحلة الثالثة 2021 (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.



- تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. وفي حالة وجود أي استفسار عن الدخول على الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة و المحافظات.



تنسيق الجامعات 2021…قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:



-تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات. ويوضح شكل (6) طريقة اختيار التخصصات أولا، ثم استعراض كافة الكليات أو المعاهد المندرجة تحت التخصص.



تنسيق المرحله الثالثة



قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

تنسيق الجامعات 2021:



- شكل (6): يوضح الشكل إمكانية اختيار تخصصات الجامعات والمعاهد

- شكل (7): يوضح الشكل إمكانية الاختيار بالجامعات

كما يلاحظ إنه في جميع الحالات سيقوم الموقع بتنبيه الطالب في حالة عمل أي أخطاء وخصوصا في التوزيع الجغرافي المتدرج ويمكن للطالب تحريك الرغبات إلى أسفل أو أعلى باستخدام الأسهم الجانبية ↑↓ أو حتى إلغاء الرغبة بالضغط على 

• يوضح شكل (7) إمكانية الاختيار بالجامعات، ثم استعراض كافة الكليات المندرجة تحت الجامعة.

- شكل (8): ترتيب جغرافي خاطئ لاختيارات تخصص الحاسبات والمعلومات حيث كان من المطلوب كتابة حاسبات ومعلومات حلوان قبل الفيوم حيث أن الطالب من القاهرة الكبرى.



قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب



تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. شكل (9): باستعمال الأسهم يمكن إعادة ترتيب الرغبات ويتم تصحيح الأخطاء

غير المتطابقة للتوزيع الجغرافي

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك مراجعتها، ومن ثم إرسالها إلي حاسب التنسيق المركزي بكتابة رقمك القومى ثم الضغط علي مفتاح تسجيل، وهذه الخطوة أساسية لإتمام إجراء التسجيل.



تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. شكل (10): الخطوة الخامسة: شاشة مراجعة وتسجيل الرغبات

- تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. تظهر لك استمارة الرغبات، اطبع الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصالامؤرخا بتاريخ وساعة تقدمك ورقم مرجعي بحيث يمكن الرجوع لبياناته ، ويمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك)، فيجب أن تعلم أن التنسيق سيتم وفق آخر تعديل قمت به وأن نظام الحاسب يحتفظ بسجل بجميع المرات التي تقدمت بها ويتم توزيعك طبقا لآخر مرة قمت فيها بتعديل رغباتك.

الأماكن الشاغرة

تنسيق المرحلة الثالثة 2021 علمي .. الأماكن الشاغرة

تنسيق المرحلة الثالثة 2021 أدبي .. الأماكن الشاغرة



(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للغات 6 اكتوبر

العالي للغات بمصر جديده

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

العالي لنظم التجارة الالكترونية سوهاج

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي إدارة أعمال

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفني التجارى باسوان

الفني التجارى باسيوط

الفني التجارى بالاسكندريه

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بالزقازيق

الفني التجارى بالعريش

الفني التجارى بالمحله الكبرى

الفني التجارى بالمطريه

الفني التجارى بالمنصوره

الفني التجارى ببنها

الفني التجارى ببور سعيد

الفني التجارى بدمنهور

الفني التجارى بدمياط

الفني التجارى بسوهاج

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقنا

الفني التجارى بقويسنا

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

الفني للفنادق الاسكندريه

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية اطراف صناعية

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

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