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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفد جامعة ليون والمعهد الفرنسي بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

إعداد وثيقة تعاون بين جامعتي بني سويف وليون2 والمعهد الفرنسي بالقاهرة

صدى البلد

استقبل  الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، وفد رفيع المستوى من جامعة ليون2، والمعهد الفرنسي بالقاهرة، ضم الوفد الدكتور جيم والكر نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية ونائبة للشئون الإدارية، والدكتور فريدريك فيولى مدير المركز الدولي للدراسات الفرنسية، والدكتور استيفن فالتر مدير مركز البحوث للغويات التطبيقية، والدكتور سالم كشوم مدير مركز اللغات.


جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم حامد عميد كلية الألسن، والدكتورة هناء وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور احمد محمد هاشم وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد رمضان وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع والبيئة، والدكتور عادل نجدي متولي والدكتور عمرو علي جمعه  بالقسم الفرنسي، و الدكتورة ريم الرحبانى، والدكتورة نادين فكري مكاوى من ملحق التعاون العلمي والجامعي، والدكتورة اريل كوبية، مسئول التعاون الدولي.

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أكد رئيس الجامعة، أن هذا التعاون سيسفر عنه تطوير العملية التعليمية وتنمية مهارات الطلاب في إتقان اللغة الفرنسية وتدريبهم عليها، ومن ثم تقديم خدمة تدريبية مميزة للطلاب وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل.

وأوضح منصور، أن اللقاء يأتى في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إعداد وثيقة للعمل بها في المستقبل القريب بين الجامعيين وسيتم إعداد الوثيقة من الجانب الفرنسي  للاستفادة منها بجميع كليات الجامعة.

وأهدى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وفد جامعة ليون 2 والمعهد الفرنسي بالقاهرة درع الجامعة.

 

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