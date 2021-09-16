أعراض الإصابة بالقولون العصبي .. وما عوامل الخطر

متلازمة القولون العصبي ، أو القولون العصبي ، مجموعة من الأعراض التي تؤثر على الجهاز الهضمي، كما أنه اضطراب هضمي شائع ولكنه غير مريح، يعاني الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي غازات مفرطة وآلامًا في البطن وتشنجات.

إذا كنت تعاني متلازمة القولون العصبي ، فقد يكون لديك أعراض غير مريحة أو مؤلمة في البطن، ويعد الإمساك والإسهال والغازات والانتفاخ من أعراض القولون العصبي الشائعة.

ولا يؤدي القولون العصبي إلى إتلاف الجهاز الهضمي أو زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، كما يمكنك التحكم في الأعراض غالبًا من خلال النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة.

أعراض القولون العصبي

ألم أو تقلصات في البطن ، وعادة ما تكون في النصف السفلي من البطن.

الانتفاخ.

حركات الأمعاء التي تكون أصعب أو أضعف من المعتاد.

الإسهال ، الإمساك أو بالتناوب بينهم.

الغازات الزائدة .



عوامل الخطر للإصابة بالقولون العصبي

كان للقولون العصبي ارتباط إيجابي بالتدخين الحالي ، وتناول الكحول بشكل متكرر ، وصغر السن ، والضغط النفسي والجسدي ، وغياب ارتفاع ضغط الدم ، ومؤشر كتلة الجسم ، ومحيط الخصر ، ومرض السكري.

وكان لاستهلاك الكحول المتكرر والتدخين الحالي علاقة إيجابية قوية بالإجهاد النفسي والإصابة بالقولون العصبي.

حدد الباحثون أربعة عوامل خطر رئيسية مرتبطة بجميع أنواع القولون العصبي:

أن تكون أنثى (النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القولون المتهيج أكثر من الرجال).

أن يكون عمرك أقل من 50 عامًا (مع انخفاض المعدلات بنسبة 25٪ بعد سن الخمسين).

تاريخ عائلي من متلازمة القولون العصبي.

الإصابة بحالات صحية عقلية مثل القلق أو الاكتئاب.

المصدر clevelandclinic

verywellhealth