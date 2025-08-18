محمد إيهاب: سعيد وفخور بنجاح تنظيم البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة

أعرب محمد إيهاب محسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، عن رضاه وسعادته بنجاح تنظيم البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 16 عامًا، والتي نظمتها مصر على صالة رقم 3 بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي وانتهت منافساتها مؤخرًا.

وقال إيهاب في تصريحات صحفية، إن البطولة نجحت تنظيميًا للغاية، ولم تكن هناك أي مشكلات، ونجحت اللجنة المنظمة في كل التحديات التي واجهتها خلال أيام البطولة.

تابع إيهاب أن جميع الوفود المشاركة في البطولة، أعربت عن امتنانها بنجاح التنظيم، وأنهم لم يواجهوا أي مشكلات سواء في التدريبات أو الإقامة أو التنقلات وأخيرًا المنافسات.

أضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، أنه من الناحية الفنية توج منتخب الناشئات باللقب بعد الفوز في جميع مبارياته بدون التعرض لأي هزيمة.

وعلى مستوى الناشئين أكد إيهاب أن عدم التوفيق في التتويج باللقب وتحقيق المركز الرابع، أمر سيتم العمل عليه في الفترة المقبلة لمعالجة الأخطاء وحصد اللقب في النسخ المقبلة، وهو ما يليق باسم مصر.

استكمل إيهاب أن منتخبي الناشئين والناشئات لديهما تحديات جديدة في الفترة المقبلة.