مصدر بلجنة الحكام: معروف أدار مباراة الأهلي وفاركو بشكل جيد ولا يوجد ما يستدعي إيقافه

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن مفاجأة بلجنة الحكام بشان قرار الحكم محمد معروف مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد هاني.

وكتب أحمد عبد الباسط: "خاص..مصدر بلجنة الحكام: معروف أدار مباراة الأهلي وفاركو بشكل جيد ولا توجد أي حالات تستدعي إيقافه أو منعه عن إدارة مباريات للأهلي".

كان الإعلامي خالد الغندور، قد أكد أن الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، طلب حضور الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي وفاركو بقيادة محمد معروف الإثنين، لحضور جلسة تحليل المباراة والاستماع لما دار في غرفة الفيديو خاصة في واقعة طرد محمد هاني لاعب الأحمر.

وأضاف الغندور، عبر برنامج ستاد المحور، أنه سيحضر أيضا الحكام الذين شاركوا في إدارة مباريات الجولة الثانية بالدوري، لشرح الأخطاء التي وقعت خلال اللقاءات منعا لتكرارها.

واختتم: "كل ما تردد عن إيقاف معروف أو استبعاده من مباريات الأهلي الفترة المقبلة، غير صحيح وأوسكار سيقف على تفاصيل ما حدث بين الحكم ومحمد هاني اليوم الإثنين".

