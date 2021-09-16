عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3 سنوات|تجديد اتفاقية التصنيع بين الشرقية للدخان واليابانية الدولية للتبغ بشروط جديدة

صدى البلد

وقعت الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" اليوم الخميس، تجديد اتفاقية التصنيع والتعاون المشترك مع الشركة اليابانية الدولية للتبغ بحضور تامر جاد الله رئيس الشركة الشرقية للدخان، وعدد من قيادات الشركتين.

وأوضح هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أن الاتفاقية عقد جديد بشروط جديدة مختلفة عن العقد السابق، لكنه حاز على التوافق بين الطرفين مضيفا أن الاتفاق يتضمن أسعارا جديدة لتغطية معدلات التضخم وزيادة تكلفة الإنتاج.

تابع هانى أمان: تمثل الشركة اليابانية نحو 1 إلى 2% من الحجم الإجمالي للشركة الشرقية للدخان مشيرا الى أن العائد من شراكات التصنيع كان جيد جدا خلال العام الماضي.

وتتعاقد الشركة الشرقية للدخان، مع عدد من الشركات الأجنبية لتصنيع منتجاتها في مصانع الشركة، حيث تملك الشرقية وحدها رخصة تصنيع منتجات التبغ في مصر.

وقال انتوني سميث رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية الدولية، ان الشركة تصنع في مصر نحو مليار سيجارة وتبيع من خلال علامتين تجاريتين هما وينستون وكامل وتخطط للتوسع في مصر على مدى سنوات عملها في السوق، منوها أن الشركة ترى السوق المصري واعدا وتطمح لضخ مزيد من الاستثمارات فيه.

الشرقية للدخان الشرقية للدخان الشركة اليابانية ايسترن كومباني

ترشيحاتنا

بعد وصول المازوت الإيراني إلى لبنان.. هل تقع البلاد تحت وطأة العقوبات؟

البيت الأبيض يكشف معلومات جديدة حول اتفاقية أوكوس

14 أمراً يتحقق بفضل الصدقة .. داوم عليها

العسومي:عودة العراق إلى حاضنته العربية تمثل أهمية إستراتيجية لمنظومة العمل العربي المشترك

يبيعون الحشيش بالمراكب النيلية .. سقوط عصابة تروج المخدرات بـ 4 محافظات

مسجل خطر يعيد جرائم ريا وسكينة مع زوجتيه وابنته بـ قنا "تفاصيل"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

السعودية.. حادث كبير يتسبب في إصابة 5 معلمات

بـ 4 طعنات.. عامل يمزق جسد زوجته ويهشم رأسها في الجيزة

قرار عاجل لـ الداخلية بشأن السرعات القانونية على الدائرى الأوسطى شبرا - بنها الحر

شخص مكبل و3 جثث.. ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. عملة باسم النادي.. كيف كرم الخطيب أجيال الأهلي

بأسرع وقت.. مجلس الأمن يدعو إلى استئناف مفاوضات سد النهضة

أحمد مجاهد : كيروش من المدربين المميزين على مستوى العالم

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب: حنين سبتمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ