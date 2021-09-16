3 سنوات|تجديد اتفاقية التصنيع بين الشرقية للدخان واليابانية الدولية للتبغ بشروط جديدة

وقعت الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" اليوم الخميس، تجديد اتفاقية التصنيع والتعاون المشترك مع الشركة اليابانية الدولية للتبغ بحضور تامر جاد الله رئيس الشركة الشرقية للدخان، وعدد من قيادات الشركتين.

وأوضح هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، أن الاتفاقية عقد جديد بشروط جديدة مختلفة عن العقد السابق، لكنه حاز على التوافق بين الطرفين مضيفا أن الاتفاق يتضمن أسعارا جديدة لتغطية معدلات التضخم وزيادة تكلفة الإنتاج.

تابع هانى أمان: تمثل الشركة اليابانية نحو 1 إلى 2% من الحجم الإجمالي للشركة الشرقية للدخان مشيرا الى أن العائد من شراكات التصنيع كان جيد جدا خلال العام الماضي.

وتتعاقد الشركة الشرقية للدخان، مع عدد من الشركات الأجنبية لتصنيع منتجاتها في مصانع الشركة، حيث تملك الشرقية وحدها رخصة تصنيع منتجات التبغ في مصر.

وقال انتوني سميث رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية الدولية، ان الشركة تصنع في مصر نحو مليار سيجارة وتبيع من خلال علامتين تجاريتين هما وينستون وكامل وتخطط للتوسع في مصر على مدى سنوات عملها في السوق، منوها أن الشركة ترى السوق المصري واعدا وتطمح لضخ مزيد من الاستثمارات فيه.