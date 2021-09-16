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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الدلتا التكنولوجيا تبدأ تطعيم أعضاء هيئة التدريس.. صور

جزاء من التطعيم
جزاء من التطعيم

تستعد جامعة الدلتا التكنولوجية للعام الدراسي الجديد بتطعيم جميع منسوبي الجامعة والطلاب ضد فيروس كورونا.

 

 صرح الدكتور هشام عبد الخالق رئيس الجامعة أن عملية التطعيم تأتى فى اطار الخطة الشاملة للدولة بحماية كافة مواطنيها، وتقليل فرص الإصابة بعدوي COVID-19، ووفقاً لإستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بضرورة تطعيم جميع منسوبي الجامعات المصرية وطلابها.

 

حيث وضعت الجامعة خطة تطعيم شاملة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة ومحافظة المنوفية، مما يساعد على انتظام العملية التعليمية وعودة الحياة الجامعية إلى طبيعتها.

تطعيم منتسبي جامعة الدلتا التكنولوجيا

أكد الدكتور هشام علي ضرورة التسجيل علي موقع وزارة الصحة، والحصول علي اللقاح ويتم حالياً التنسيق مع مديرية الصحة لتطعيم الطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.

طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا يواصلون التدريب الصيفى بالهيئات والشركات


قالت هدير الجوهري، المتحدث الإعلامي باسم جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، أن الجامعة سوف تطلق حملة كبيرة فى الأيام القليلة المقبلة لتطعيم جميع طلاب الجامعة وذلك فى إطار حرص الجامعة على صحة جميع أبناءهاء، وخلق  بيئة جامعية خالية من اى إصابة بفيروس كورونا وتقليل فرص الإصابة والعدوة  .

 

كما إشارات الجوهري من خلال تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين ومنتسبي الجامعة كانوا مستعدين التطعيم وأنه كان هناك إقبال كثيف على تلقي التطعيم، وان ذلك يعكس حرص الجامعة على صحة وسلامة منتسبيها فى صدارة أولوياتها القصوي.

 

وفي سياق متصل كان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، للمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة، وكذا مستجدات التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية بالوزارة.


واستعرض الوزير، خلال اللقاء، موقف جاهزية مراكز التطعيم بالجامعات التي سيتم من خلالها تنفيذ التكليف الخاص بتقديم اللقاح استعدادا للعام الدراسي الجديد، بواقع 290 مركز تطعيم في 60 جامعة، تتوزع كالاتي: 28 جامعة حكومية، و22 جامعة خاصة، و6 جامعات أهلية.


وقال الدكتور خالد عبدالغفار إنه تم تقديم 154.523 جرعة بالجامعات، مُقسمة إلى 122.108 جرعة أولى، و32.424 جرعة ثانية، موضحا أن العاملين والطلاب بقطاع التعليم العالي حصلوا على 58.742 جرعة، بنسبة 38%، بينما العاملون في المنظومة الصحية التابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصلوا على 95.790 جرعة، ما يمثل 62% من إجمالي ما تم تقديمه من جرعات. 

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جامعة الدلتا التكنولوجية فيروس كورونا تطعيم COVID-19 وزارة التعليم العالى

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