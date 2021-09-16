تسبب له في عاهة مستديمة..السجن 3 سنوات لعاطل ضرب "فران" في السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة ، متهم بالسجن ثلاثة سنوات لاتهامه بضرب فران عمداً واحداث عاهة مستديمة بمنطقة السلام اول .

واوضح أمر الإحالة ان المتهم ومعه آخرين قاموا بضرب المجني عليه عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم علي ذلك بأن قاموا بالتعدي عليه بواسطه اسلحه بيضاء فأحدثوا اصابته الموصوفه بتقرير مصلحه الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهه مستديمه بنهايه حركه ثني اصبع الخنصر الايسر وتقدر نسبتها بنحو ٥ في المائه علي النحو المبين بتحقيقات النيابه العامه وإنهم حازوا واحرزوا بغير ترخيص اسلحه بيضاء سكين - شفره كتر

وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه ضرب وآخرين المجني عليه حسين رشاد عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك بأن قاموا بالتعدي عليه بواسطة أسلحة بيضاء فاحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جراءها عاهة مستديمة يستحيل برؤها بنهاية حركة ثني اصبع الخنصر الأيسر وتقدر نسبتها بنحو 5% علي النحو المبين بالتحقيقات



واكد مجري التحريات بأن تحرياته توصلت الي صحة الواقعة وما شهد به المجني عليه ، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أن إصابة الشاهد الأول بالساعد الأيسر هي إصابة دان طبيعة قطعية حدثت من المصادمة بجسم صلب أو اجسام صلبة ذان نصل حاد وجائزة الحدوث مثل السكين وتخلف لديه من جرائها قطع جزئي بالجزء العميق من العصب الزندي الأيسر والذي نتج عنه حدوث إعاقة في نهاية حركة ثني الإصبع

