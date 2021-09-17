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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فيتامينات ومعادن ضرورية لصحة الجلد

علاج تجاعيد الوجه والعينين.. بدون مستحضرات تجميل

علاج تجاعيد الوجه
علاج تجاعيد الوجه والعينين

تحتاج البشرة الي العناية الفائقة وذلك لتجنب حدوث تجاعيد، وقد تتعرض البشرة للتجاعيد لأسباب عديدة ولكن هناك أماكن بالبشرة تكون أكثر عرضه للتجاعيد وابرزها الوجه والعينين وقد تحتاج هذه المناطق للعناية أكثر من أي مكان بالجسم.

 

علاج تجاعيد الوجه والعينين

 يمكن الاعتماد علي فيتامين سي الموضعي في علاج تجاعيد الوجه والعينين حيث ان فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على إنتاج الكولاجين في الجلد. يمكن العثور علي فيتامين سي بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضروات ، مثل ثمر الورد والفلفل الحار والجوافة واللفت وفقا لـ  health line

يمكن أن يساعد تطبيق هلام موضعي يحتوي على فيتامين سي في تحسين مظهر التجاعيد وغيرها من علامات أضرار أشعة الشمس على الجلد ويساعد علي علاج تجاعيد الوجه والعينين.

هناك دراسة في  2008 عن وضع 10 أشخاص جل فيتامين سي على جانب واحد من وجههم وجل لا يحتوي على مكونات إضافية على الجانب الآخر.

أظهر جميع الأشخاص في الدراسة تجاعيد أقل وعلامات أضرار أشعة الشمس على جانب وجوههم المعالجة بفيتامين سي جل. يعمل جل فيتامين سي على ترطيب الجلد وزيادة إنتاج الكولاجين وتقليل الالتهاب.

المعادن وصحة الجلد

المعادن مثل الفيتامينات ، المعادن هي مغذيات دقيقة توجد في الأطعمة التي تتناولها والتي يحتاجها جسمك بكميات صغيرة. تساعد المعادن الموجودة في الجلد على ترشيح ضوء الشمس وتعزيز الشفاء ومنع الضرر.

الزنك والسيلينيوم معدنان مهمان بشكل خاص لصحة الجلد. يمكن أن يؤدي استخدام كريم موضعي يحتوي على الزنك والسيلينيوم إلى منع بعض الأشعة فوق البنفسجية ، مما يساعد على حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس التي تسبب التجاعيد.

قد توفر المكملات الغذائية التي تحتوي على السيلينيوم نفس التأثيرات الوقائية. ومع ذلك ، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ، فمن المحتمل أن تحصل على ما يكفي من الزنك والسيلينيوم.

 

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