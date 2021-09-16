عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الثائر علي بدرخان - ووجوه خالد الصاوي| تفاصيل مطبوعات مكرّمين بـ الإسكندرية السينمائي

خالد الصاوي
خالد الصاوي

أيام قليلة وتنطلق الدورة 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة في 25 سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر، وتشهد هذه الدورة عددا من التكريمات المميزة ومطبوعات خاصة بالمكرمين نرصد تفاصيلها.

تكريم خالد الصاوي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن إطلاق كتاب تكريم الفنان خالد الصاوي ويحمل اسم "خالد الصاوي.. وجوه وهوامش" تأليف الناقدة ناهد صلاح.

ويتناول الكتاب سردًا تحليليًا لسيرة الفنان الذي يكشف فيه عن جذوره العائلية والاجتماعية وكيف شكلت عائلته الراسخة في النضال الوطني من الإسكندرية إلى الصعيد إلى حي الظاهر ووسط البلد ومصر الجديدة تكوينه الفني، هذا الملمح البارز في تاريخه الإنساني صنع منه فنانًا على أكثر من مستوى، كاتبًا، شاعرًا، مخرجًا، وحتى موسيقيًا، وممثلًا يتأثر بواقعه، ويؤدي أدواره وهو يدرك الحد الفاصل بين الشخصية الفنية وشخصيته الحقيقية.

الثائر علي بدرخان

وانتهت الناقدة ميرفت عمر، من تأليف كتاب "الثائر" عن قصة حياة المخرج السينمائي علي بدرخان الذي أهداه مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دورته السابعة والثلاثين برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة.

ويتضمن كتاب الثائر سيرة ومسيرة المخرج على مدار أكثر من نصف قرن في العمل السينمائي أمضاها في محراب الفن السابع مخرجا، وأستاذا لأجيال عديدة من خريجي المعهد العالي للسينما ورمزا مهما من رموز العمل السينمائي في مصر والوطن العربي، كما يتضمن نشأته في منزل والده المخرج أحمد بدرخان وتعلقه بالعمل السينمائي، ودراسته للسينما في المعهد العالي بالقاهرة قبل أن يحصل على منحة لدراسة السينما في إيطاليا لمدة عامين كاملين، إضافة إلى فصل عن تحليل أفلامه التي قدمها كمخرج مثل "الحب الذي كان، الكرنك، شيلني واشيلك، شفيقة ومتولي، أهل القمة، الجوع، الراعي والنساء، الرجل الثالث، نزوة، الرغبة".

طارق التلمساني

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي عن تكريم مدير التصوير والمخرج د.طارق التلمساني، قال الأمير أباظة رئيس المهرجان إن مدير التصوير طارق التلمساني قدّم العديد من الخطوات الفنية على مدار مشوار طويل جعله يستحق التكريم، حيث قدّم علامات بارزة لا نستطيع نسيانها في الأفلام المصرية المهمة مثل "المواطن مصري، عرق البلح، أيام السادات، بحب السيما، وقص ولزق"، وغيرها من الأعمال، بالإضافة إلى الكتاب الذي تكتبه د.مي التلمساني عن مسيرته سيتم توزيعة خلال الدورة، ويحمل أسم "طارق التلمساني: أضواء وظلال".

خيرية البشلاوي

ويتم تكريم الناقدة السينمائية خيرية البشلاوي، ومن جانبه قال الأمير أباظة رئيس المهرجان إن الناقدة السينمائية خيرية البشلاوي تستحق التكريم لتاريخها النقدي المهم، فهي تملك رصيدا نقديا ثريا، وقادرة على بث الأفكار الإيجابية، كما ستقوم بكتب كتاب عن تجربتها النقدية يتم توزيعه أثناء الدورة.

مهرجان الإسكندرية السينمائي يطرح كتاب "الثائر" عن قصة حياة علي بدرخان

مكتبة الإسكندرية تشارك في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

تكريم يوسف معاطي

ويتم تكريم السيناريست  يوسف معاطي ومن المقرر أن تقدم الكاتبة الصحفية چيهان الغرباوي كتاب عن أهم محطات يوسف معاطي الفنية وإبراز أعماله السينمائية والتلفزيونية، وسيتم توزيعه أثناء الدورة.

تكريم كوثر هيكل

ويتم  تكريم اسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل عن مجمل أعمالها السينمائية التي أبدعت في تأليفها.

ومن المقرر أن يتسلم التكريم ابنتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت ، زوجة الكاتب د. خالد منتصر الذي سوف يقوم بكتابة كتاب عن حياتها الفنية والكواليس السينمائية في مشوارها الفني وسيتم توزيعه أثناء الدورة المقبلة.

تكريم سلوى خطاب

وقررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة والناقد الأمير أباظة تكريم الفنانة سلوى خطاب عن مجمل مشوارها الفني.

من جانبه قال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إن الفنانة سلوى خطاب تملك مشوارا فنيا كبيرا مليئا بالمحطات المهمة والثرية، حيث تملك طابعا خاصا نجحت من خلال أدائها التمثيلي أن تضفي البهجة على الأعمال، كما أنها في الوقت نفسه نجحت في أن تقدم العديد من الأدوار المهمة لتجمع بين اللون الكوميدي والتراجيدي والرومانسي، وهو ما جعلها في كل عمل قادرة على أن تغير من جلدها الفني حتى لا تكرر أدوارها، ولذلك تستحق التكريم لما قدمته من علامات بارزة، مشيرا إلى أن الكاتب الصحفي محمد يوسف سيقوم بتقديم كتاب عن مسيرتها الفنية ويوزع أثناء انعقاد الدورة.

مهرجان الاسكندرية الفنان خالد الصاوي خالد الصاوي على بدرخان الثائر على بدرخان طارق التلمساني خيرية البشلاوي

موضوعات متعلقة

أميرة فتحي تكشف أسباب تحمسها لفيلم أولها حلو.. فيديو

بلقيس فتحي بالزي البدوي في فيديو كليب جنوب الدرب

تفاصيل شخصية فاطمة البنوي في مسلسل "60 دقيقة"

كريم الشناوي مخرجًا لمسلسل منى زكي في رمضان 2022

محمد عز بعد إصابته بكورونا: فترة وتعدي.. خاص

مع العشق بسومي هانم .. تامر حسني يرد على شائعات خلافه مع زوجته

دعواتكم بالشفا.. إصابة الفنان محمد عز بفيروس كورونا

قرار من المهن السينمائية بتشكيل لجنة تسيير شعبة السيناريو

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس : ميزانية مفتوحه لـ وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا

سكب البنزين على جسدها وأشعله.. جريمة تشعل الغضب بـ الأردن| تفاصيل

أستاذ علاج الإدمان والسموم: المبادرة القومية لمواجهة المخدرات ضرورة ملحة لحماية الشباب

فاركو يعلن التعاقد مع محمد صبحي حارس الزمالك

كارتيرون يلغي مران الزمالك لهذا السبب

الثائر علي بدرخان - ووجوه خالد الصاوي| تفاصيل مطبوعات مكرّمين بـ الإسكندرية السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

إصابة أكرم توفيق في ودية الأهلي والمقاولون

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

وجه شاحب.. أول صورة لـ ياسمين عبد العزيز بعد خروجها من المستشفى

سموحة يتعاقد مع ثنائي الزمالك في صفقة انتقال حر

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

قرار جديد من التموين بشأن صرف الخبز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

فيديو

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. عملة باسم النادي.. كيف كرم الخطيب أجيال الأهلي

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ