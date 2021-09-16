الثائر علي بدرخان - ووجوه خالد الصاوي| تفاصيل مطبوعات مكرّمين بـ الإسكندرية السينمائي

أيام قليلة وتنطلق الدورة 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة في 25 سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر، وتشهد هذه الدورة عددا من التكريمات المميزة ومطبوعات خاصة بالمكرمين نرصد تفاصيلها.

تكريم خالد الصاوي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن إطلاق كتاب تكريم الفنان خالد الصاوي ويحمل اسم "خالد الصاوي.. وجوه وهوامش" تأليف الناقدة ناهد صلاح.

ويتناول الكتاب سردًا تحليليًا لسيرة الفنان الذي يكشف فيه عن جذوره العائلية والاجتماعية وكيف شكلت عائلته الراسخة في النضال الوطني من الإسكندرية إلى الصعيد إلى حي الظاهر ووسط البلد ومصر الجديدة تكوينه الفني، هذا الملمح البارز في تاريخه الإنساني صنع منه فنانًا على أكثر من مستوى، كاتبًا، شاعرًا، مخرجًا، وحتى موسيقيًا، وممثلًا يتأثر بواقعه، ويؤدي أدواره وهو يدرك الحد الفاصل بين الشخصية الفنية وشخصيته الحقيقية.

الثائر علي بدرخان

وانتهت الناقدة ميرفت عمر، من تأليف كتاب "الثائر" عن قصة حياة المخرج السينمائي علي بدرخان الذي أهداه مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دورته السابعة والثلاثين برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة.

ويتضمن كتاب الثائر سيرة ومسيرة المخرج على مدار أكثر من نصف قرن في العمل السينمائي أمضاها في محراب الفن السابع مخرجا، وأستاذا لأجيال عديدة من خريجي المعهد العالي للسينما ورمزا مهما من رموز العمل السينمائي في مصر والوطن العربي، كما يتضمن نشأته في منزل والده المخرج أحمد بدرخان وتعلقه بالعمل السينمائي، ودراسته للسينما في المعهد العالي بالقاهرة قبل أن يحصل على منحة لدراسة السينما في إيطاليا لمدة عامين كاملين، إضافة إلى فصل عن تحليل أفلامه التي قدمها كمخرج مثل "الحب الذي كان، الكرنك، شيلني واشيلك، شفيقة ومتولي، أهل القمة، الجوع، الراعي والنساء، الرجل الثالث، نزوة، الرغبة".

طارق التلمساني

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي عن تكريم مدير التصوير والمخرج د.طارق التلمساني، قال الأمير أباظة رئيس المهرجان إن مدير التصوير طارق التلمساني قدّم العديد من الخطوات الفنية على مدار مشوار طويل جعله يستحق التكريم، حيث قدّم علامات بارزة لا نستطيع نسيانها في الأفلام المصرية المهمة مثل "المواطن مصري، عرق البلح، أيام السادات، بحب السيما، وقص ولزق"، وغيرها من الأعمال، بالإضافة إلى الكتاب الذي تكتبه د.مي التلمساني عن مسيرته سيتم توزيعة خلال الدورة، ويحمل أسم "طارق التلمساني: أضواء وظلال".

خيرية البشلاوي

ويتم تكريم الناقدة السينمائية خيرية البشلاوي، ومن جانبه قال الأمير أباظة رئيس المهرجان إن الناقدة السينمائية خيرية البشلاوي تستحق التكريم لتاريخها النقدي المهم، فهي تملك رصيدا نقديا ثريا، وقادرة على بث الأفكار الإيجابية، كما ستقوم بكتب كتاب عن تجربتها النقدية يتم توزيعه أثناء الدورة.

تكريم يوسف معاطي

ويتم تكريم السيناريست يوسف معاطي ومن المقرر أن تقدم الكاتبة الصحفية چيهان الغرباوي كتاب عن أهم محطات يوسف معاطي الفنية وإبراز أعماله السينمائية والتلفزيونية، وسيتم توزيعه أثناء الدورة.

تكريم كوثر هيكل

ويتم تكريم اسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل عن مجمل أعمالها السينمائية التي أبدعت في تأليفها.

ومن المقرر أن يتسلم التكريم ابنتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت ، زوجة الكاتب د. خالد منتصر الذي سوف يقوم بكتابة كتاب عن حياتها الفنية والكواليس السينمائية في مشوارها الفني وسيتم توزيعه أثناء الدورة المقبلة.

تكريم سلوى خطاب

وقررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة والناقد الأمير أباظة تكريم الفنانة سلوى خطاب عن مجمل مشوارها الفني.

من جانبه قال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إن الفنانة سلوى خطاب تملك مشوارا فنيا كبيرا مليئا بالمحطات المهمة والثرية، حيث تملك طابعا خاصا نجحت من خلال أدائها التمثيلي أن تضفي البهجة على الأعمال، كما أنها في الوقت نفسه نجحت في أن تقدم العديد من الأدوار المهمة لتجمع بين اللون الكوميدي والتراجيدي والرومانسي، وهو ما جعلها في كل عمل قادرة على أن تغير من جلدها الفني حتى لا تكرر أدوارها، ولذلك تستحق التكريم لما قدمته من علامات بارزة، مشيرا إلى أن الكاتب الصحفي محمد يوسف سيقوم بتقديم كتاب عن مسيرتها الفنية ويوزع أثناء انعقاد الدورة.