أحمد شيبة يغني الدنيا دي ليها 6 وشوش.. ومنى الشاذلي: الله عليك يا فنان

غنى المطرب الشعبي أحمد شيبة أحدث أغنية لها والتى تحمل اسم “الدنيا دي ليها 6 وشوش” وتفاعل الجميع معها ببرنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي.

استقبل جمهور برنامج معكم تقديم الإعلامية منى الشاذلي المطرب الشعبي أحمد شيبة بـ التصفيق والهتافات.

وقالت الإعلامية منى الشاذلي، إن المطرب الشعبي أحمد شيبة، يقدم الكثير من الأغانى المميزة، ويقدم أيضًا عملا عظيما وهو الوقوف فى الفرن بلدي ويخبز لـ أبناء منطقته بـ القباري بـ شارع الماكس.



ولفتت منى الشاذلى، خلال تقديمها برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، أن المطرب أحمد شيبة يذهب كل أسبوع من أجل تقديم الوجبات لـ أبناء منطقته.



وكشفت منى الشاذلى أن شيبة ضيف البرنامج اليوم للحديث عن الأعمال التى يقدمها معلقة :" الله عليك يا فنان".

وأشعل المطرب الشعبي أحمد شيبة، حماس جمهور برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، عندما غنى "الدنيا ليها يجي ست وشوش".



وقالت الإعلامية منى الشاذلي، إن أحمد شيبة سيقدم الكثير من الأغانى خلال حلقة اليوم، منها القديم والجديد.



ولفتت منى الشاذلي، إلى أن "الدنيا ليها يجي ست وشوش" جديدة، ومن أفضل الأغانى الشعبية.

أحمد شيبة يغلق أحد الشوارع بعد تجمع الجمهور حوله: حبكم بالدنيا

وشارك أحمد شيبة مقطع فيديو، لتجمع عدد كبير من الجمهور حوله، في أحد الشوارع، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب شيبة: “ حبكم دا عندي بالدنيا اسف ع العربيات اللي اتعطلت ”.



أحمد شيبة طرح مؤخراً أغنيته الجديدة مع عمر كمال والتى تحمل اسم "يلا سلام" على موقع يوتيوب وهى من كلمات إسلام المصري وألحان عمر كمال.

ويستعد أحمد شيبة، لطرح أغنيته الجديدة “علشان الحلوين”، بعد أن طرحت الشركة المنتجة أغنية "علشان الحلوين" للمطرب "هيثم شاكر" خلال الأيام القليلة القادمة، عبر قناتهم الرسمية علي يوتيوب.

أغنية عشان الحلوين لـ أحمد شيبة، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، والمنتج المنفذ فادي صبحي.