معلومات هامة عن كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف.. فيديو

قالت الدكتورة منى كمال مدير وحدة ضمان الجودة بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، إن جامعة بني سويف أنشأت أول كلية تهتم بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل اهتمام الدولة بذوي الهمم تحت رئاسة رئيس الجمهورية .

وأضافت منى كمال في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" تم إنشاء كلية علوم الاحتياجات الخاصة في عام 2016 وتم تخريج دفعتين إلى الان ".

وتابعت منى كمال: الكلية تهتم بإعداد كوادر بشرية مؤهلة علميا و مهنيا وفنيا ونفسيا وتربويا تكون قادرة على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث التأهيل والتدريب ".

وأكملت :" الكلية بها 7 أقسام علمية وهي قسم الإعاقة العقلية والإعاقة البصرية وقسم صعوبات التعلم والموهبة والتوحد واضطرابات النطق والكلام والإعاقة السمعية ولدينا 4 أقسام معاونة وهي أقسام العلوم النفسية والعلوم التربية والعلوم الطبية والعلوم الفنية ".

وأشارت مدير وحدة ضمان الجودة بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف:" لدينا قسم الأجهزة التعويضية على مستوى مرحلة الدراسات العليا في كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة “، مضيفا:” الطالب الخريج يمكن ان يتخصص في الاعاقة أو يتخصص اكاديميا أكاديمي ".

