شخص يقتل صديقه أمام المسجد و تشييع نجل الشيخ الشعراوى بالدقهلية.. أبرز أخبار المحافظات في 24 ساعة

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الـ24 ساعة الماضية.

شيع أهالي قرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر عصر منذ قليل جثمان الدكتورأحمد الشعراوي" نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي، والذي وافته المنية أمس . ووصل الجثمان إلى مقابر العائلة بالقرية وكان فى استقباله العديد من أبناء القرية. وأدى المشيعون صلاة الجنازة أمام مجمع الشعراوي الإسلامي ثم توجهوا لدفنه

كرم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الطالبة نور سيد الطويل ابنة حي عين شمس لدورها الإيجابي في تجميل شارع المؤسسة الذى تقطن به بالجهود الذاتية علي نفقتها ومنحها شهادة تقدير. وأشاد محافظ القاهرة بدورها الإيجابي في تجميل شارعها ومنطقتها

كشفت حملة أمنية مفاجآت مؤلمة في قتل رجل لزوجتيه ودفنهما داخل المنزل وكذلك دفن ابنته فى فريزر ثلاجة بقنا. الحملة الأمنية المكلفة بمداهمة منزل مسجل خطر مطلوب لتنفيذ ١٧ حكما جنائيا ما بين إعدام ومؤيد .

قالت والدة المجني عليه أحمد كامل العجمى، ابن قرية الأحمدية التابعة لمركز شربين محافظة الدقهلية، الذي لقى مصرعه على يد أحد أصدقائه السابقين بسبب وجود خلافات من قبل، إن نجلها غُدر به وانتظره الجاني أمام المسجد وأطلق عليه الرصاص بعد أدائه صلاة العصر.

كشف المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه جاري التفاوض مع عدد من الشركات العالمية من أجل توطين صناعات السيارات في المنطقة خاصة في شرق بورسعيد.

في لفتة أبوية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتعامل السريع مع إحدى الحالات الإنسانية للفتاة الأسوانية سجدة. أ. 15 سنة، والتي تم نشر مشكلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) بعد قيام زوجة والدها بتركها وحيدة في أحد شوارع منطقة إمبابة بالجيزة دون أي عائل أو مصروفات مالية.

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحملة المكبرة التي تنفذها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بمحيط سور مجرى العيون والتي تستهدف رفع 450 ألف متر من مخلفات الهدم والقمامة المتراكمة على مدار سنوات بجوار السور التاريخي.

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن أحلام الدولة المصرية تتحقق علي أرض محافظة بورسعيد، التي أصبحت قاطرة التنمية ، وذلك بعد ان أنفقت بها الحكومة أعلى الاستثمارات خلال الأعوام الماضية .

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، فتح باب الحجز لـ 905 قطع أرض مقابر مسلمين بمساحة (40م2) للمقبرة، بنظام حق الانتفاع بمدينة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج، على أن تقدم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة.