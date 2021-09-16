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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: اتفاق على قائمة منتخب مصر.. ومحمد صلاح متحمس لمبارتي ليبيا

ضياء السيد ومحمد
ضياء السيد ومحمد صلاح

قال ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، إن الفترة المقبلة سوف تشهد اتفاقا بين عناصر الجهاز الفني من أجل اختيار قائمة الفراعنة لمعسكر الفريق قبل مباراة ليبيا في تصفيات كأس العالم (قطر 2020) كما أشار إلى أن محمد صلاح متحمس من أجل خوض المباراتين.

وأضاف ضياء السيد في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "هناك لاعبين يعرفهم كيروش بشكل جيد، ولن أعلن أسماء أحد منهم، كما أن هناك عناصر سمع عنها وطلب بعض المعلومات للتعرف عليهم بشكل أكبر".

وتابع: "كيروش سيشاهد بعض المباريات، كما أنه سوف يتابع المباريات التي ستقام بكأس مصر وكأس السوبر المصري، والجميع سيشارك في اختيار القائمة، وهو له رأي بالتأكيد في اختيار القائمة، لكن لا يمكن أن أقول إن القائمة ستكون من اختياري".

وتحدث عن موقف محمد صلاح، الذي واجه مشكلة في السفر لمصر بالمعسكر الماضي، نظرا لوجود البلاد على القائمة الحمراء لبريطانيا: "محمد صلاح متحمس من أجل لعب مباراتي ليبيا، ويتمنى أن يحضر في الفترة المقبلة، وأتمنى أن تكون الإجراءات سهلة".

وأضاف :"لا نستطيع أن نفصل أنفسنا عن المشاكل التي تحدث في أي مكان، الأهلي عاد إلى التدريب ولعب مباراتين وديتين، وهناك أندية بدأت المعسكرات بالفعل، كما أننا نتابع الموقف في الزمالك ولا نتمنى أن يكون هناك أي مشكلة في أي مكان لأن هذا سيعود بالتأثير على المنتخب".

ضياء السيد منتخب مصر الأول مباراة ليبيا تصفيات كأس العالم قطر 2020 محمد صلاح

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