أستاذ صحة نفسية يعلق على واقعة فتاة المول ويكشف الأسباب

علقت الدكتورة رشا الجندي طبيبة الصحة النفسية، علي واقعة إنتحار طبيبة بمول سيتي سيتارز.

وقال الجندي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" عقل الإنسان يقوم في الطبيعي بتهذيب الغرائز والمشاعر.

وأوضحت:" الانتحار غالباً يكون نتيجة تغيب العقل وتوقفه عن دوره في التحكم بالمشاعر سواء فيما يخص المواقف السعيدة أو الحزينة ، لذا في أغلب الحالات نجد أن مشاكل المنتحر ليست فائقة عن المشاكل المجتمعية العادية إلا أن المنتحر يعاني من خلل في أنظمة تحكم العقل بالمشاعر.

واكملت:" الانتحار نوع من أنواع الأمراض النفسية التي كان يجب علاجها منذ البداية، لافتا إلي أن هناك العديد من الأعراض التي يجب أن يتدخل فيها طبيب نفسي فورا.