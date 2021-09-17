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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لن أسمح بالإهانة.. حسين لبيب يعلن موقفه النهائي من الترشح لـ انتخابات الزمالك

صدى البلد

 

 

 

أعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك عن موقفه النهائي في الترشح لـ انتخابات مجلس الإدارة الجديدة .

 

وأكد حسين لبيب في تصريحات لبرنامج “ أوضه اللبس ” عبر قناة “ النهار ” أنه لن سترشح في الانتخابات المقبلة قائلا “ سيبونا نشتغل صح بقي ” مشددا انه لم يسمح لنفسه او لعائلته بالتعرض للإهانة.

 

وأضاف أن أكثر ما أسعد اللجنة هو إسعاد الجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز .

 

وعن تصرفات بعض اللاعبين هبر مواقع التواصل الاجتماعي فأكد أنه لم يغضب منهم ولن يقود بتطبيق أي عقوبة عليهم .
 

ألغى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريب اليوم، بسبب الجلسة التي عقدها اللاعبون مع مجلس الإدارة مساء اليوم للحديث عن بعض الأزمات الخاصة بفريق الكرة لحلها في الفترة الحالية.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقدوا جلسة مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي اليوم من أجل مطالبته بحل جميع الأزمات التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل وجود أكثر من شكوى من اللاعبين لأسباب مختلفة.

تحدث اللاعبون مع حسين لبيب بشأن أزمة تأخر المستحقات في الفترة الأخيرة، وطالبوا بضرورة الالتزام بصرف مستحقاتهم في مواعيد محددة حتى يتسنى لهم التركيز في التدريبات والمباريات في ظل المنافسة على أكثر من بطولة في الفترة المقبلة.

ووعد حسين لبيب اللاعبين بصرف جزء من مستحقاتهم اليوم على أن يتم صرف دفعة جديدة منتصف الأسبوع المقبل وطالبهم بالتركيز في الملعب فقط من أجل الفوز بالبطولات في الفترة المقبلة بعد التتويج ببطولة الدوري في الفترة الماضية.

الدوري المصري الزمالك كارتيرون حسين لبيب ادارة نادي الزمالك

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