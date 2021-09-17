عائشة بن أحمد تشارك صورا من كواليس مسلسلها الجديد "وعد الشيطان"

شاركت الفنانة عائشة بن احمد جمهورها بصور لها من كواليس مسلسلها الجديد "وعد الشيطان "، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل .



وظهرت عائشة بن احمد داخل لوكيشن التصوير الخلص بالمسلسل وعلقت قائلة"وعد_الشيطان ".



"وعد إبليس" هو العمل الدرامي الاول الذي يجمع بين عائشة بن احمد ونيللي كريم وعمرو يوسف، واحمد جمال بدأت تحضيراته في أغسطس الماضي، وكان يحمل في البداية إسم "العقد"، إلى أن تم تغييره.



يتكون المسلسل من 6 حلقاتٍ فقط، يدخل فيها عمرو عالم السحر، حيث يقدم عمرو شخصية غامضة وجديدة عليه، كرجل يتحالف مع الشيطان ولم يكشف ملامح أخرى للدور للحفاظ على سياسة التشويق والغموض التي يتبعها المسلسل.