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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنغام تطرب جمهورها في بورسعيد خلال إحيائها احتفالية بإحدى مشروعات المحافظة السياحية

صدى البلد

امتعت المطربة أنغام، جمهورها خلال احتفالية، أقيمت بإحدى المشروعات السياحية الجديدة في محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية ورجال الأعمال.

 


وقدمت "أنغام" مجموعة من أشهر أغانيها، في ظل تجاوب وتفاعل من الحضور، والتي قامت بدورها بتحية الحضور على تفاعلهم الكبير معها، معربة عن سعادتها بتواجدها في بورسعيد.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والسفيرة فايزة أبو النجا، المستشار الحالي لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، قد افتتحا "ساحة مصر" المطلة على المدخل الشمالي للمجرى الملاحي لقناة السويس.
 

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كما شهد محافظ بورسعيد انطلاق منتدى بورسعيد الاقتصادي، تحت شعار "شرق بورسعيد وجهة الاستثمارات العالمية قاطرة تنمية مصر"، والذي يقام لمدة يومين بأحد المشروعات السياحية غرب المحافظة، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفيرة فايزة أبو النجا، المستشار الحالي لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، وعدد من من القيادات بجهات مختلفة.

 

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