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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسلام جمال يذبح عجلا في شبرا احتفالا بإنضمامه للمصري..صور

صدى البلد

حرص اسلام جمال نجم المصري البورسعيدي المنضم حديثا للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على الاحتفال بتلك المناسبة .

 

ونشر اسلام جمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” صوره له وهو يذبح عجلا في شبرا. 

وعلق : "الحمد لله على نعمك الكثيرة التى لا تعد ولا تحصى.. الحمد لله دائما وأبدا".

 

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المصري يتعاقد مع إسلام جمال لاعب طلائع الجيش لثلاثة مواسم
 

أنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة  سمير حلبية  إجراءات التعاقد مع اسلام جمال  قلب دفاع فريق طلائع الجيش بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2024/2023 ، حيث قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات ممثلة في الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية وأحمد الشملة عضوا المجلس.

الجدير بالذكر أن اللاعب إسلام جمال والبالغ من العمر 32 عامًا كان قد سبق له تمثيل منتخب مصر دوليًا ، علمًا بأنه كان قد سبق له اللعب في أندية طلائع الجيش قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك مطلع موسم 2015/2014 حيث نجح معه في الحصول على لقبي الدوري والكأس ، قبل الانتقال لصفوف أندية الاسماعيلي والاتحاد السكندري قبل أن يحط الرحال الموسم الماضي في صفوف ممثل المؤسسة العسكرية طلائع الجيش.

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الزمالك النادي المصري انستجرام إسلام جمال الاسماعيلي طلائع الجيش الاتحاد السكندري

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