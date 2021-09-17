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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. هل تصبح الهواتف الذكية القابلة للطي هي السائدة فى العالم؟.. حل مشكلة توقف Windows 10

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

يحتاج غرفة عرضها 8 أمتار.. شاهد أول جهاز كمبيوتر في العالم

اخترع المهندس الميكانيكي الألماني كونراد تسوزه Konrad Zuse أول كمبيوتر في العالم، والذي انطلق تحت اسم Atanasoff-Berry Computer، ونظرا لأهمية هذا الاختراع حينها تم تطويره فيما بعد ليتواجد تقريبا في جميع الوظائف المهمة.

 

مفاجأة من آبل بشأن أسعار آيفون 13 برو الجديدة.. وهذا موعد طرحه

كشفت شركة آبل، خلال اليومين الماضيين، عن أحدث إصدارات هواتف آيفون الذكية، وهما iPhone 13 Pro Max و iPhone 13 Pro، واللذان يأتيان بمميزات جديدة ومحسنة.

 

بـ تقنية 5G.. شاومي تكشف عن نظارة أندرويد .. فيديو

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن نظارة ذكية تعمل بنظام أندرويد وتدعم 5G، والتي تنطلق إلى الأسواق تحت اسم Smart Glasses، بعد أيام قليلة من إعلان فيسبوك عن نظاراتها الجديدة Ray-Bans.

 

تحذير .. احذف هذا الإصدار من واتساب فورا

حذر باحثون في شركة الأمن السيبراني كاسبرسكي، مستخدمو واتساب WhatsApp، من نسخة معدل من التطبيق تحتوي على فيروس خطير يخترق بيانات المستخدمين الشخصية.

 

تسريبات تكشف المواصفات الرئيسية لهاتف HTC Wildfire E Ultra

كشفت أحدث التسريبات عن عزم شركة HTC، إطلاق هاتف ذكي جديد بميزانية محدودة ضمن سلسلة هواتفها الذكية Wildfire، والمتوقع أن يحمل اسم Wildfire E Ultra، وذلك بعد أن قامت الشركة بإطلاق هاتفي Wildfire E3 و Wildfire E Lite من نفس السلسلة فى وقت سابق من العام الحالي 2021.

 

ببطارية كبيرة.. موتورولا تستعد لإطلاق هاتفها الذكي Moto E40

تستعد شركة موتورولا الأمريكية، لإطلاق هاتفين جديدين ضمن سلسلة هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة "E"، هما Moto E30 و Moto E40، وذلك بعد ساعات فقط من إطلاقها رسمياً هاتفها الذكي Moto E20 بسعر رخيص لم يتعدى 3 آلاف جنيه مصري.

 

فى 5 خطوات.. حل مشكلة توقف شاشة بدء التشغيل وتعليق عمل Windows 10

حققت شركة مايكروسوفت خلال السنوات الماضية نجاحاً كبيراً بإطلاق أنظمة تشغيل ويندوز Windwos لملايين من المستخدمين حول العالم، كما أنها تستعد خلال الأيام القادمة لإطلاق أحدث أنظمتها Windows 11 بمواصفات خيالية وأداء محسن عن جميع الإصدارات السابقة، وبالرغم من النجاحات الكبيرة، إلا أنه لا يزال مستخدمي نظام تشغيل ويندوز 10 يعانون من مشكلة توقف الشاشة وتعليق عمل جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص.

 

بفضل سامسونج.. هل تصبح الهواتف الذكية القابلة للطي هي السائدة فى العالم؟

يعد كلا من هاتفي شركة سامسونج الكورية الجنوبية Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Z Fold 3، أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي حتى الآن، اللذن تم إطلاقهما مؤخراً بمواصفات هائلة، مما يرجح تصور خبراء التقنية بأن  الهواتف القابلة للطي قد تكون السائدة حول العالم فى الأيام القادمة.

 

رغم العقوبات.. هواوي تعمل على طرح تقنية الجيل السادس 6G

تهدف شركة هواوي الصينية أن تصبح الشركة الرائدة فى شبكات الاتصال، حيث تسعى إلى قيادة الجيل القادم من تكنولوجيا الاتصالات 6G، كما تستثمر الولايات المتحدة واليابان بشكل هائل أيضاً فى محاولة منافسة الصين لريادة الجيل القادم من تكنولوجيا الاتصالات.

أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا كمبيوتر آبل شاومي واتساب

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