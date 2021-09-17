أخبار التكنولوجيا.. هل تصبح الهواتف الذكية القابلة للطي هي السائدة فى العالم؟.. حل مشكلة توقف Windows 10

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

اخترع المهندس الميكانيكي الألماني كونراد تسوزه Konrad Zuse أول كمبيوتر في العالم، والذي انطلق تحت اسم Atanasoff-Berry Computer، ونظرا لأهمية هذا الاختراع حينها تم تطويره فيما بعد ليتواجد تقريبا في جميع الوظائف المهمة.

كشفت شركة آبل، خلال اليومين الماضيين، عن أحدث إصدارات هواتف آيفون الذكية، وهما iPhone 13 Pro Max و iPhone 13 Pro، واللذان يأتيان بمميزات جديدة ومحسنة.

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن نظارة ذكية تعمل بنظام أندرويد وتدعم 5G، والتي تنطلق إلى الأسواق تحت اسم Smart Glasses، بعد أيام قليلة من إعلان فيسبوك عن نظاراتها الجديدة Ray-Bans.

حذر باحثون في شركة الأمن السيبراني كاسبرسكي، مستخدمو واتساب WhatsApp، من نسخة معدل من التطبيق تحتوي على فيروس خطير يخترق بيانات المستخدمين الشخصية.

كشفت أحدث التسريبات عن عزم شركة HTC، إطلاق هاتف ذكي جديد بميزانية محدودة ضمن سلسلة هواتفها الذكية Wildfire، والمتوقع أن يحمل اسم Wildfire E Ultra، وذلك بعد أن قامت الشركة بإطلاق هاتفي Wildfire E3 و Wildfire E Lite من نفس السلسلة فى وقت سابق من العام الحالي 2021.

تستعد شركة موتورولا الأمريكية، لإطلاق هاتفين جديدين ضمن سلسلة هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة "E"، هما Moto E30 و Moto E40، وذلك بعد ساعات فقط من إطلاقها رسمياً هاتفها الذكي Moto E20 بسعر رخيص لم يتعدى 3 آلاف جنيه مصري.

حققت شركة مايكروسوفت خلال السنوات الماضية نجاحاً كبيراً بإطلاق أنظمة تشغيل ويندوز Windwos لملايين من المستخدمين حول العالم، كما أنها تستعد خلال الأيام القادمة لإطلاق أحدث أنظمتها Windows 11 بمواصفات خيالية وأداء محسن عن جميع الإصدارات السابقة، وبالرغم من النجاحات الكبيرة، إلا أنه لا يزال مستخدمي نظام تشغيل ويندوز 10 يعانون من مشكلة توقف الشاشة وتعليق عمل جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص.

يعد كلا من هاتفي شركة سامسونج الكورية الجنوبية Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Z Fold 3، أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي حتى الآن، اللذن تم إطلاقهما مؤخراً بمواصفات هائلة، مما يرجح تصور خبراء التقنية بأن الهواتف القابلة للطي قد تكون السائدة حول العالم فى الأيام القادمة.

تهدف شركة هواوي الصينية أن تصبح الشركة الرائدة فى شبكات الاتصال، حيث تسعى إلى قيادة الجيل القادم من تكنولوجيا الاتصالات 6G، كما تستثمر الولايات المتحدة واليابان بشكل هائل أيضاً فى محاولة منافسة الصين لريادة الجيل القادم من تكنولوجيا الاتصالات.