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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف المواصفات الرئيسية لهاتف HTC Wildfire E Ultra

هاتف HTC E Lite
هاتف HTC E Lite

كشفت أحدث التسريبات عن عزم شركة HTC، إطلاق هاتف ذكي جديد بميزانية محدودة ضمن سلسلة هواتفها الذكية Wildfire، والمتوقع أن يحمل اسم Wildfire E Ultra، وذلك بعد أن قامت الشركة بإطلاق هاتفي Wildfire E3 و Wildfire E Lite من نفس السلسلة فى وقت سابق من العام الحالي 2021.

وأفاد موقع التسريبات الشهير "MySmartPrice" أن الهاتف الذكي HTC Wildfire E Ultra، قد تم رصده على منصة Google Play Console، والتى كشفت عن المواصفات الرئيسية التى سيحصل عليها الهاتف القادم من HTC.

 

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مواصفات هاتف Wildfire E Ultra

وكما كشفت التسريبات عن تصميم هاتف Wildfire E Ultra، سيأتي بشاشة يحطوها إطار سميك من كل الجوانب، بينما توجد مفاتيح التحكم فى الصوت بالجانب الأيمن للهاتف، بالإضافة إلى زر الطاقة.

وبحسب ما تم رصده، فإن الهاتف الذكي  HTC Wildfire E Ultra سيأتى بدقة عرض للشاشة تبلغ 480×960 بكسل، وبكثافة 240 بكسل لكل بوصة، كما سيتم تشغيل الهاتف الذكي بمعالج من نوع Unisoc SC9863A، والذي يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 جيجابايت، وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه قريباً بعد أن تم رصده فى منصة Google Play Console.

جدير بالذكر، أنه تم رصد الهاتف الذكي HTC Wildfire E Ultra، أيضاً الشهر الماضي ضمن قاعدة بيانات اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية EEC، لذا فمن المتوقع أن يتم إطلاقه أولاً للأسواق الأوروبية قريباً، كما تم أيضاً رصد هاتفين لشركة HTC تحت اسم  HTC E Lite و HTC E Star، دون الكشف عن المواصفات التى سيحصل عليها كلا الهاتفين.

يأتي هذا بعد أن قامت شركة HTC، بإطلاق أحدث جهاز تابلت من إنتاجها يحمل اسم HTC A100، منذ أيام قليلة، والذي تميز بشاشة IPS LCD، قياس 10.1 بوصة، بدقة 1200×1900 بكسل، مع هيكل مصنوع من الألومنيوم بزوايا مستديرة.

وكما احتوى الهاتف الذكي على كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ويعمل جهاز التابلت بمعالج UNISOC Tiger T618، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي DDR3 رام بسعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 1218 جيجا بايت، قابلة للتوسعة.

HTC هاتف ذكي Wildfire E Ultra HTC E Lite مواصفات Wildfire E Ultra سلسلة Wildfire

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تسريبات تكشف المواصفات الرئيسية لهاتف HTC Wildfire E Ultra

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