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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ببطارية كبيرة.. موتورولا تستعد لإطلاق هاتفها الذكي Moto E40

هاتف Moto E30
هاتف Moto E30

تستعد شركة موتورولا الأمريكية، لإطلاق هاتفين جديدين ضمن سلسلة هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة "E"، هما Moto E30 و Moto E40، وذلك بعد ساعات فقط من إطلاقها رسمياً هاتفها الذكي Moto E20 بسعر رخيص لم يتعدى 3 آلاف جنيه مصري.

تم رصد هاتف موتورولا القادم Moto E40، على منصة تقييم الأداء Geekbench، والتى كشفت عن المواصفات الرئيسية للهاتف الذكي المتوقع إطلاقه قريباً بعد رصده واعتماده من قبل هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC، ووكالة NBTC في تايلاند.

 

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مميزات هاتف موتورولا Moto E40

وقد سجل الهاتف الذكي في إختبارات الأداء على منصة Geekbench 352 نقطة فى اختبار أحادى النواة، بينما سجل 1352 نقطة فى اختبار متعدد النواة، وفقاً لموقع "Gizmochina" التقني.

وبحسب ما تم رصده، فإن هاتف موتورولا المرتقب Moto E40 سيتم تشغيله بواسطة معالج Unisoc ثماني النواة، والذي يسجل سرعة 1.8 جيجاهرتز، وسيأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف الذكي بنظام تشغيل أندرويد 11.

وسيحتوي الهاتف الذكي Moto E40 من موتورولا على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، والتى يتم شحنها بقوة 10 واط، لم يتم الكشف عن المزيد من المواصفات التى سيحصل عليها الهاتف الذكي، لكن من المتوقع أن يتم الكشف عنها قريبا بعد أن تم رصد الهاتف على العديد من المنصات الموثوقة، كما تم رصد هاتف موتورولا الآخر Moto E30 قبل أيام قليلة على منصة إختبارات الأداء Geekbench.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Moto E30 جنباً إلى جنب هاتف Moto E40 قريباً، يأتى هذا بعد إطلاق موتورولا رسميا هاتفها الذكي الجديد Moto E20، والذي جاء بشاشة مميزة تعمل بجودة HD+، ومعدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية.

ويتم تشغيل الهاتف بمعالج UNISOC T606، مع بطارية كبيرة بحجم 4000 مللي أمبير، يتم شحنها بقوة 10 واط، ويدعم الهاتف الذكي الاتصال بشبكات الجيل الرابع 4G، كما يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11، وقد جاء الهاتف الذكي بسعر 3 آلاف جنيه مصري.

موتورولا Moto E40 اختبارات الأداء الهاتف الذكى هاتف موتورولا

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