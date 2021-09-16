عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يحاكي تصميم هونر 50 برو.. صور حية تكشف تصميم ومواصفات هاتف هواوي Nova 9 Pro

هاتف هواوي Nova 9
هاتف هواوي Nova 9 Pro

تستعد شركة هواوي Huawei، لإطلاق أحدث هواتف سلسلة نوفا، واليوم ظهرت تسريبات جديدة تكشف تصميم ومواصفات هاتفي Nova 9 وNova 9 Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهر هاتف هواوي Nova 9 Pro، ضمن قاعدة بيانات وكالة TENAA الصينية، والذي يحمل رقم الطراز RTE-AL00، كما كشفت عن المواصفات الكاملة للهاتف الرائد القادم.

 

بمواصفات جبارة.. هواوي تطلق رسمياُ سلسلة لاب توب MateBook

P50 أم Nova 9.. هواوي تخطط لإطلاق منتج جديد في 21 أكتوبر

 

صور حية تكشف مواصفات هاتف هواوي Nova 9 Pro

 

كشفت بعض الصور الحية عن تصميم هاتفي Nova 9 Pro و Nova 9، وهما يشبهان إلى حد كبير سلسلة Honor 50، مما يشير إلى أن تطوير الخطين بدأ قبل انفصال الشركتين، ومن المقرر أن تعلن هواوي عن تشكيلة نوفا 9 يوم 23 سبتمبر القادم.

هاتف هواوي Nova 9 Pro

وتزعم الشائعات أيضا أن ثنائي نوفا 9، ستشارك الكثير من المواصفات، بما في ذلك مجموعة الشرائح والحجم والبطارية، وتكشف الصور الحية المسربة مؤخرا، تصميم إصدار Huawei Nova 9 Pro المرتقب بشكل أوضح.

وسيحتوي هاتف هواوي Nova 9 Pro، على شاشة بقياس 6.72 بوصة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، كما تدعم معدل لمس بقوة 300 هرتز.

وسيضم هاتف Nova 9 Pro، كاميرا خلفية رئيسية ستأتي بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مزدوجة تضم اثنان من المستشعرات بدقة 32 ميجابكسل، على أن يتميز المستشعر الرئيسي بزاوية عرض واسعة.

ويتشارك هاتف Nova 9 Pro، مع جهاز Honor 50 Pro في سرعة وحدة المعالجة المركزية 2.4 جيجاهرتز، وتشير التوقعات إلى أن الهاتف سيأتي بدون دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

وسيتم تشغيل هاتف Nova 9 Pro، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، وبسبب مشكلات براءات الاختراع المستمرة الناجمة عن الحظر الأمريكي سيدعم الهاتف اتصال LTE.

يشار أن إلى الإصدار العادي بسلسلة Nova 9 من هواوي، يحاكي تصميم هاتف Honor 50 التابع لهونر، حيث سيأتي بشاشة كبيرة بقياس 6.57 بوصة، إلى جانب بطارية بقدرة 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات.

هاتف هواوي Nova 9
هواوي هاتف Nova 9 Pro سلسلة nova 9 سلسلة Honor 50 نوفا 9 هاتف هواوي

موضوعات متعلقة

في تزايد مستمر.. تحديث HarmonyOS 2 من هواوي يصل إلى 70 مليون مستخدم

هواوي تطلق هاتف Huawei nova 8 رسميا في الإمارات.. سعر ومواصفات

هواوي تعلن عن سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة MateBook B

بكاميرا مذهلة.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف هواوي HUAWEI nova 8 في السعودية

ترشيحاتنا

فاوض رونالدينيو وضم شيكابالا.. مسيرة أسطورية لـ عدلي القيعي مهندس صفقات الأهلي

16 كلمة من قالها حين يصبح لم يضره مكروه .. اغتنمها

سيدة تفقد ساقها من أجل إنقاذ رضيعها

لقطات أولية لشاحنة بيك أب  إينيوس جرينادير موديل 2022

يحاكي تصميم هونر 50 برو.. صور حية تكشف تصميم ومواصفات هاتف هواوي Nova 9 Pro

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 16سبتمبر 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

بعد وصوله مصر.. محمد صلاح يعمق جراح كيروش مدرب المنتخب

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

بعد واقعة سفاح قنا .. تعرف على عقوبات القتل في القانون

على الهواء.. عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزال العمل بالأهلي

سيجارة علي سقف أوضة.. حريق في منزل الفنان شريف منير | شاهد

شخص مكبل و3 جثث.. ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

أقامت في منزل به 3 شبان.. اعترافات موكا حجازي فتاة «تيك توك»

اعتدى عليها جنسيا.. فتاة تشعل النار في والدها بمساعدة والدتها وخطيبها

فيديو جراف| فيلا بالتجمع .. سقوط أخطر عصابة لتجارة الذهب والآثار والأسلحة

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب: حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

اﻟﻤﺰﻳﺪ