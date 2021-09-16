يحاكي تصميم هونر 50 برو.. صور حية تكشف تصميم ومواصفات هاتف هواوي Nova 9 Pro

تستعد شركة هواوي Huawei، لإطلاق أحدث هواتف سلسلة نوفا، واليوم ظهرت تسريبات جديدة تكشف تصميم ومواصفات هاتفي Nova 9 وNova 9 Pro.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهر هاتف هواوي Nova 9 Pro، ضمن قاعدة بيانات وكالة TENAA الصينية، والذي يحمل رقم الطراز RTE-AL00، كما كشفت عن المواصفات الكاملة للهاتف الرائد القادم.
صور حية تكشف مواصفات هاتف هواوي Nova 9 Pro
كشفت بعض الصور الحية عن تصميم هاتفي Nova 9 Pro و Nova 9، وهما يشبهان إلى حد كبير سلسلة Honor 50، مما يشير إلى أن تطوير الخطين بدأ قبل انفصال الشركتين، ومن المقرر أن تعلن هواوي عن تشكيلة نوفا 9 يوم 23 سبتمبر القادم.
وتزعم الشائعات أيضا أن ثنائي نوفا 9، ستشارك الكثير من المواصفات، بما في ذلك مجموعة الشرائح والحجم والبطارية، وتكشف الصور الحية المسربة مؤخرا، تصميم إصدار Huawei Nova 9 Pro المرتقب بشكل أوضح.
وسيحتوي هاتف هواوي Nova 9 Pro، على شاشة بقياس 6.72 بوصة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، كما تدعم معدل لمس بقوة 300 هرتز.
وسيضم هاتف Nova 9 Pro، كاميرا خلفية رئيسية ستأتي بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مزدوجة تضم اثنان من المستشعرات بدقة 32 ميجابكسل، على أن يتميز المستشعر الرئيسي بزاوية عرض واسعة.
ويتشارك هاتف Nova 9 Pro، مع جهاز Honor 50 Pro في سرعة وحدة المعالجة المركزية 2.4 جيجاهرتز، وتشير التوقعات إلى أن الهاتف سيأتي بدون دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.
وسيتم تشغيل هاتف Nova 9 Pro، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، وبسبب مشكلات براءات الاختراع المستمرة الناجمة عن الحظر الأمريكي سيدعم الهاتف اتصال LTE.
يشار أن إلى الإصدار العادي بسلسلة Nova 9 من هواوي، يحاكي تصميم هاتف Honor 50 التابع لهونر، حيث سيأتي بشاشة كبيرة بقياس 6.57 بوصة، إلى جانب بطارية بقدرة 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات.