يحاكي تصميم هونر 50 برو.. صور حية تكشف تصميم ومواصفات هاتف هواوي Nova 9 Pro

تستعد شركة هواوي Huawei، لإطلاق أحدث هواتف سلسلة نوفا، واليوم ظهرت تسريبات جديدة تكشف تصميم ومواصفات هاتفي Nova 9 وNova 9 Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهر هاتف هواوي Nova 9 Pro، ضمن قاعدة بيانات وكالة TENAA الصينية، والذي يحمل رقم الطراز RTE-AL00، كما كشفت عن المواصفات الكاملة للهاتف الرائد القادم.

صور حية تكشف مواصفات هاتف هواوي Nova 9 Pro

كشفت بعض الصور الحية عن تصميم هاتفي Nova 9 Pro و Nova 9، وهما يشبهان إلى حد كبير سلسلة Honor 50، مما يشير إلى أن تطوير الخطين بدأ قبل انفصال الشركتين، ومن المقرر أن تعلن هواوي عن تشكيلة نوفا 9 يوم 23 سبتمبر القادم.

هاتف هواوي Nova 9 Pro

وتزعم الشائعات أيضا أن ثنائي نوفا 9، ستشارك الكثير من المواصفات، بما في ذلك مجموعة الشرائح والحجم والبطارية، وتكشف الصور الحية المسربة مؤخرا، تصميم إصدار Huawei Nova 9 Pro المرتقب بشكل أوضح.

وسيحتوي هاتف هواوي Nova 9 Pro، على شاشة بقياس 6.72 بوصة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، كما تدعم معدل لمس بقوة 300 هرتز.

وسيضم هاتف Nova 9 Pro، كاميرا خلفية رئيسية ستأتي بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مزدوجة تضم اثنان من المستشعرات بدقة 32 ميجابكسل، على أن يتميز المستشعر الرئيسي بزاوية عرض واسعة.

ويتشارك هاتف Nova 9 Pro، مع جهاز Honor 50 Pro في سرعة وحدة المعالجة المركزية 2.4 جيجاهرتز، وتشير التوقعات إلى أن الهاتف سيأتي بدون دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

وسيتم تشغيل هاتف Nova 9 Pro، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، وبسبب مشكلات براءات الاختراع المستمرة الناجمة عن الحظر الأمريكي سيدعم الهاتف اتصال LTE.

يشار أن إلى الإصدار العادي بسلسلة Nova 9 من هواوي، يحاكي تصميم هاتف Honor 50 التابع لهونر، حيث سيأتي بشاشة كبيرة بقياس 6.57 بوصة، إلى جانب بطارية بقدرة 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات.