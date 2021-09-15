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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات جبارة.. هواوي تطلق رسمياُ سلسلة لاب توب MateBook

هواوي تطلق رسمياُ
هواوي تطلق رسمياُ سلسلة لاب توب MateBook

أطلقت شركة هواوي الصينية رسمياً أحدث سلسلة من أجهزة اللاب توب الخاصة بها، والتى تتضمن لاب توب MateBook 13s و MateBook 14s، للأسواق الصينية، بمواصفات مميزة من حيث الوزن الخفيف ومعدل التحديث المرتفع للشاشة، على أن يتم إطلاقها تباعاً للأسواق العالمية.

 

ووفقاً لموقع "Notebookcheck"، فإن أجهزة لاب توب هواوي الجديدة يتم تشغيلها بواسطة أحد معالجات شركة Intel من الجيل الحادى عشر، Core i5 و Core i7، بالإضافة إلى 16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع تصميم يعتبر الأخف وزنا حيث يبلغ 1.3كيلوجرام، والتى ربما ستكون قريباً هى البديل الأفضل لأجهزة لاب توب آبل MacBooks.

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مواصفات لاب توب هواوي MateBook 13s

 

يتميز لاب توب MateBook 13s، بشاشة من نوع LTPS، قياس 13.4 بوصة، والتى تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع معدل سطوع يبلغ 400 شمعة، بزاوية عرض تبلغ 178 درجة، ولوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية، مع قارئ بصمات الأصابع مدمج بزر الطاقة، ويأتى الجهاز بأبعاد  297.2X218.4 ملليمتر، وبسمك 15.5 ملليمتر، كما يزن 1.3 كيلوجرام، وهو أخف وزناً من لاب توب آبل MacBook Pro قياس 13 بوصة.

 

يعمل لاب توب MateBook 13s، بخيارين فى المعالج، حيث يأتى بمعالج Core  i7-11370H أو Core i5-11300H، ويأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4Xرام سعة 16 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين داخلية NVMe PCIe SSD بسعة 512 جيجا بايت، بالإضافة إلى معالج Iris Xe للرسومات من شركة Intel، يتم تشغيله بنظام تشغيل ويندوز 10 قابل للترقية للنظام القادم ويندوز 11.

 

يحتوي لاب توب هواوي الجديد MateBook 13s، على كاميرا ويب بدقة 720 بكسل، كما يحتوي على بطارية بقوة 16 واط، وشاحن بقوة 65 واط، ويحتوي على أربعة ميكروفونات، وأربعة من مكبرات الصوت، بالإضافة إلى منفذي من نوع Type-c، مع مقبس سماعة الرأس 3.5 ملليمتر.


مواصفات لاب توب هواوي MateBook 14s

 

ويأتى لاب توب هواوي MateBook 14s، بشاشة من نوع LTPS، قياس 14.2 بوصة، والتى تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع معدل سطوع يبلغ 400 شمعة، بزاوية عرض تبلغ 178 درجة، ولوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية، مع قارئ بصمات الأصابع مدمج بزر الطاقة، ويأتى الجهاز بأبعاد 313.8X229.7 ملليمتر، وبسمك 16.7 ملليمتر، كما يزن 1.4 كيلوجرام.

 

ويتم تشغيل لاب توب MateBook 14s، بمعالج، Core i7 SKU والذي يأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X رام سعة 16 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين داخلية NVMe PCIe SSD بسعة 512 جيجا بايت، مع خيار الترقية ليصل إلى1 تيرا بايت، بالإضافة إلى معالج Iris Xe للرسومات من شركة Intel، ويعمل بنظام تشغيل ويندوز 10 قابل للترقية للنظام القادم ويندوز 11.

 

ويملك لاب توب هواوي الجديد MateBook 14s كاميرا ويب بدقة 720 بكسل، كما يحتوي على بطارية بقوة 16 واط، وشاحن بقوة 65 واط، ويحتوي على أربعة ميكروفونات، وأربعة من مكبرات الصوت، مع منفذ Thunderbolt 4، بالإضافة إلى منفذ USB 3.2، ومنفذي من نوع Type-c، مع منفذ HDMI، ومقبس سماعة الرأس 3.5 ملليمتر.
 

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