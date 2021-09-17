استقالة وزيرة خارجية هولندا من منصبها

أعلنت وزيرة الخارجية الهولندية، سيجريد كاج، استقالتها من منصبها وسط انتقادات لطريقة تعامل بلادها مع عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/ الخميس/ أن النواب البرلمانيين في هولندا وافقوا على مقترح بتوجيه الانتقاد ضد كاج ووزيرة الدفاع أنك بيليفيلد لفشلهما في ضمان المرور الآمن لعشرات الأفراد الأفغان خارج البلاد في أعقاب سيطرة حركة "طالبان" منتصف الشهر الماضي.

وأكدت كاج بعد تمرير المقترح اليوم الخميس أنها ستقدم استقالتها.

وأمس، اعترفت كاج بأن بعض موظفي السفارة والمترجمين التابعين للقوات الهولندية لم يتم إجلاؤهم من العاصمة كابول، قائلة إن هذا يرجع إلى استجابة الحكومة "المشوشة" للتحذيرات بشأن الوضع على الأرض.