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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تعلن إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا

صدى البلد

أعلنت الرئاسة التونسية إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا بداية من صباح اليوم الجمعة، بعد أكثر من شهرين على إغلاقها بفعل إجراءات الحد من جائحة كورونا.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة عقب لقاء جمع الرئيس قيس سعيد بكل من عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورضا غرسلاوي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية، وعلي مرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة.

وبحسب وسائل اعلام ذكر البيان أن الرئيس سعيد "أسدى تعليماته بإعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا الشقيقة بداية من يوم الجمعة، الساعة السابعة صباحا (6:00 ت.غ)".

ونقل البيان عن سعيد تأكيده على "ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحّي المتفق عليه".

وشدد على أن "هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطور الوضع الصحي في البلدين، وأي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدود".

وجاء في البيان، أنه "تكريسا لعلاقات الأخوة والتآزر بين البلدين، فقد أذن سعيد بالتنسيق مع السلطات الليبية لتركيز فرق صحية للتلقيح ضد فيروس كورونا في المعابر الحدودية، وتنظيم أيام تلقيح مكثّف في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا".

من جانبها، أكدت الحكومة الليبية أن علاقاتها مع تونس راسخة ومتينة وأن البلدين لديهما من الإرادة والالتزام ما يعزز جميع التفاهمات المبرمة بينهما خدمة لمصالح الشعبين الليبي والتونسي.

وأضافت في بيان، أن إعلان إعادة فتح الحدود مع تونس جاء تتويجاً للجهود التي بدأها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع الرئيس التونسي قيس سعيد أثناء اللقاء الذي جمعهما في تونس قبل أيام.

وأوضح البيان أن اتفاقهما أسفر عن تشكيل لجنة وزارية من الجانبين، عكفت على تقييم الأوضاع الأمنية والصحية، ووصلت لقرار فتح المعابر، مع تعهد الجانبين بتلبية كافة الاشتراطات الأمنية والصحية لمواجهة جائحة كورونا من أجل سلامة الشعبين الشقيقين وتسهيلاً لتنقل الأفراد والسلع بين البلدين.

والأربعاء، قال الجرندي، إن "اتفاقا تم مع السلطات الليبية على تفاصيل بروتوكول صحي قبل عودة انسياب التنقل والسلع وإعادة فتح المعابر البرية والمطارات بين البلدين".

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والخميس الماضي، ناقش رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة مع الرئيس سعيد في تونس، مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين.

وفي 8يوليو الماضي، أعلنت ليبيا غلق معابرها الحدودية مع تونس بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ذات الإجراء الذي أقرته السلطات التونسية منذ قرابة الأسبوعين.

الرئاسة التونسية المعابر الحدودية ليبيا جائحة كورونا كورونا

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