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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس ترد على بيان إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعربت وزارة خارجية تونس اليوم الجمعة، عن استغرابها مما تضمنه بيان وزارة الخارجية الأثيوبية الصادر عقب بيان رئاسي لمجلس الأمن دعا أطراف الأزمة بشأن سد النهضة إلى استئناف المفاوضات.

ووجهت إثيوبيا، الأربعاء، نقدا لاذعا، لتونس، بسبب موقفها بشأن بيان مجلس الأمن، متهمة إياها بأنها ارتكبت "خطأ تاريخيا".

وقالت الخارجية التونسية في بيان لها، يوم الخميس، إن تونس "تعرب عن استغرابها مما تضمنه بيان وزارة الخارجية الإثيوبية من تشكيك في التزام تونس في الدفاع عن القضايا الأفريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن".

وأضاف البيان أن "مجلس الأمن اعتمد بيانا رئاسيا بخصوص سد النهضة، تقدمت به تونس في إطار التزامها ببعديها الأفريقي والعربي ومن منطلق مسؤوليتها في مجلس الأمن، وتجسيدا لإيمانها بضرورة خدمة السلم والأمن وتعزيز قيم الحوار والتفاوض".

وتابع أن تونس "حرصت طيلة مسار المفاوضات حول مشروع البيان، على التواصل مع كل الأطراف المعنية، ومع أعضاء مجلس الأمن على مستويات مختلفة، وذلك لتقريب وجهات النظر وبلوغ اتفاق متوازن يراعي مصالح كل الأطراف ويضمن حقها في التنمية ويبعد المنطقة عن أي توترات".

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وأشار البيان التونسي إلى أنه "م منذ بداية التفاوض حول مشروع البيان، التنسيق المحكم والتشاور المستمر مع كل الدول المعنية، وهذه  المبادرة لم تكن موجهة ضد أي طرف، بل الهدف منها تشجيع الدول المعنية على استئناف المفاوضات بشكل بناء، وتثمين الدور المحوري للاتحاد الأفريقي وتعزيز دعم المجموعة الدولية له في رعاية هذه المفاوضات والتوصل إلى حل توافقي".

وقال بيان خارجية تونس إن هذا الأمر "انعكس في اعتماد البيان الرئاسي بالإجماع من قبل كل الدول أعضاء مجلس الأمن الذين ساهموا بكل جدية في التوصل إلى نص متوازن تضمن مختلف المقترحات المقدمة من قبلهم ومن قبل الدول المعنية".

وأكد بيان وزارة الخارجية التونسية، على "أهمية المفاوضات سبيلاً وحيدًا لتجاوز كل الخلافات، وحرصها على أن يظل نهر النيل مصدر تعاون ورفاه وسلام وتنمية لكل بلدان المنطقة".

 

 

 

تونس سد النهضة اثيوبيا أزمة سد النهضة مجلس الأمن الخارجية التونسية

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