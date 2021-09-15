أول رد برلمانى على بيان مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة

أكد يحيي الكدواني عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن مصر تسعي للوصول لحل سلمي بشأن قضية سد النهضة ولكن اثيوبيا متعنتة، قائلا:" مصر لن تفرط فى نقطة واحدة من مياه النيل".

وقال “الكدوانى” فى تصريح خاص لـ:"صدي البلد"، إن اثيوبيا تتخذ موقفا غير دبلوماسي متعسف بشأن مياة النيل ومصر سوف تتخذ اساليبها السلمية من اجل الوصول الي حل جزي ونهائي لازمة سد النهضة ومصر تمتلك حقوق ومطالب عادلة يكفلها القانون الدولى فلها حصة من المياة لا يمكن التفريط فى نقطة مياة منها.

واشار عضو مجلس النواب الى أن أثيوبيا تخضع الى توجيهات من دول تريد النيل من مصالح مصر وتنفذ اجندات دولية، مؤكدًا أن قضية المياة بالنسبة للمصريين خط احمر وخصوصا فى ظل الكثافة السكانية فالمسالة وجودية متعلقة ببقاء شعب مصر ولا يمكن باي حال من الاحوال التنازل عن حقوق مصر المائية.

واوضح النائب، أن مصر ماضية فى الوصول الي حلول عن طريق القانون الدولي والاتحاد الافريقي والامم المتحدة.

دعوة مجلس الامن الدولى لعودة المفاوضات

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، مصر واثيوبيا والسودان لإنجاز اتفاق ملزم ومقبول بشأن سد النهضة وبأسرع وقت ممكن، وفق ما نقلته الشرق السعودية.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور مالك عقار، عضو المجلس السيادي السوداني، إن الصراع حول سد النهضة صراع سياسي، مؤكدا أنه لابد أن يقابل بصراع مثله مطالبا السودانيين بالاتفاق حول مصالح البلاد العليا.