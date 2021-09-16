مسؤول سوداني يعلق على احتمالية الحل العسكري لأزمة سد النهضة

قال عضو المجلس السيادي في السودان مالك عقار، إن الصراع حول سد النهضة صراع سياسي لا بد أن يقابل بصراع مثله، مطالبا السودانيين بالاتفاق حول مصالح البلاد العليا.

وأضاف عقار في تصريحات نقلتها وكالة أنباء السودان "سونا" أن إثيوبيا لن تتوقف عن بناء السد، مستبعدا الجانب العسكري بين البلدين وذلك للعلاقات التي تربط الخرطوم وأديس أبابا، لافتا إلى أن إثيوبيا استطاعت أن تكسب الرأي الإفريقي.

وطالب عقار الخبراء والعلماء بتحويل مخاطر سد النهضة إلى منفعة ودرء مخاطره التي تهدد السدود السودانية.

ومساء الأربعاء، أعربت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق، عن تجديد دعوة السودان لقبول وساطة الاتحاد الافريقي بشأن سد النهضة، للتوصل إلى اتفاق مرض.

وأكدت وفق ما نقلته "سونا" على تقديرها للدور التي يضطلع به فليكس تشسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو فى إيجاد حل للنزاع القائم بشأن بسد النهضة.

وأكدت وزير الخارجية السودانية، خلال استقبالها وزير الخارجية الكونغولي، على مشاركة السودان بحسن نيه فى جولات التفاوض بهدف الوصول الى إتفاق يحفظ مصالح الدول المشاطئة ودولة المنبع على حد سواء.

وقالت إن السودان يجدد دعوته لقبول عملية الوساطة المعززة بقيادة الإتحاد الأفريقي لمساعدة الأطراف فى الوصول لإتفاق مرضٍ لأطراف العملية التفاوضية الثلاث.

وأضافت أن السودان يتطلع إلى أن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الإتحاد الأفريقي فى أقرب وقت، مشددة فى الوقت ذاته على ضرورة أن يتم تغيير المنهجية غير الفاعلة التي وسمت جولات التفاوض الماضية ، وأوضحت سيادتها أن الأطراف مطالبة بمستوي عال من الإرادة السياسية فى إطار من المسؤولية والجدية للوصول الى إتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

كما أوضحت أن مواصلة إثيوبيا لعملية ملء السد دون إتفاق يمثل تعنتاً من جانبها لا يليق بدولة تحترم سيادة جيرانها وتحافظ على مصالحهم، كما أن مواصلة الملء دون إتفاق يمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح السودان.

وأشارت وزيرة الخارجية السودانية الى أن الروابط بين السودان والكونغو تنطلق من واقع العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين، ودور السودان الإيجابى فى إطار منظمة البحيرات العظمى التى تضم البلدين.