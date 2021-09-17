كنت أخرس فى الصغر.. أبرز تصريحات أحمد شيبة مع منى الشاذلى| فيديو

المطرب الشعبي أحمد شيبة لـ منى الشاذلي:

كنت اخرس فى الصغر وتحولت لـ مطرب

أسرتى بالكامل لا يوجد بها أحد مشهور أو فنان

بدأت الغناء فى الأفراح وبعد ذلك تم عمل أغنية خاصة

اذهب لـ أبناء منتقطى كل جمعة لتناول العيش و اللحمة سويًا

يعلن طرح أغنية جديدة للصعيد

يبهر الجميع بـ أغنية أنا مش فاضيلكو

اشتغلت سمكري وبتاع دوكو في ليبيا

كتاب حياته ممتلئ بالأشياء الكثيرة الصعبة

حل المطرب الشعبي أحمد شيبة، ضيفًا على برنامج “ معكم” المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، وكشف تفاصيل لأول مرة عن طفولته، وتحوله من شخص أخرس لـ مغني، وعمله فى أكثر من مهنة بداية من السمكرة، و عمل الكنافة.

أبرز تصريحات أحمد شيبة فى الجزء الأول من حواره مع منى الشاذلي:

أحمد شيبة يعلن طرح أغنية جديدة للصعيد





قال المطرب الشعبي أحمد شيبة، إنه يجهز لـ طرح أغنية جديدة لـ الصعيد، مؤكدًا أنه من أصل صعيدي.



وأضاف خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن الأغنية تتحدث عن جدعنة الصعايدة، وأن الصعيد لا يقول لـ احد يا سيد.

أنا مش فاضيلكو.. أغنية جديدة لـ أحمد شيبه

أبهر المطرب الشعبي أحمد شيبة، حماس جمهور برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، وذلك عندما غني انا مش فاضيلكو.

وتفاعل جمهور معكم مع الأغنية وظلوا لوقت طويل يصفقون له.

بطريقة حسن الأسمر.. احمد شيبة يبدع في غناء كتاب حياتي يا عين





أبهر المطرب الشعبي أحمد شيبة، حماس جمهور برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، وذلك عندما غني كتاب حياتي ياعين، للفنان الراحل حسن الأسمر.

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن المطرب الشعبي أحمد شيبة، يقدم الكثير من الأغانى المميزة، ويقدم أيضًا عمل عظيم وهو الوقوف فى الفرن بلدي ويخبز لـ أبناء منطقته بـ القباري بـ شارع الماكس.



ولفتت منى الشاذلى، إلى أن أحمد شيبة يذهب كل أسبوع من أجل تقديم الوجبات لـ أبناء منطقته.



وأشعل المطرب الشعبي أحمد شيبة، حماس جمهور برنامج " معكم"، عندما غنى "الدنيا ليها يجي ست وشوش".

كانوا فاكرني هطلع أخرس زى خالي.. أحمد شيبة يتحدث عن طفولته





تحدث المطرب الشعبي أحمد شيبة، عن طفولته وبداياته الفنية، وقال إن أسرته فى الصغر كانوا يعتقدون أنه سيصبح أخرس".



وأضاف خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن خاله كان يعانى من الخرس وعدم السماع، والجميع اعتقد أنه سيكون مثله.



ولفت إلى أن فضل الله جعله يتحدث بعد فترة طويلة، وبعد ذلك أصبح مطربا.

أحمد شيبة: اشتغلت سمكري وبتاع دوكو في ليبيا.. فيديو





قال المطرب الشعبي أحمد شيبة، إن كتاب حياته ممتلئ بالأشياء الكثيرة الصعبة موضحًا: "سمكري وبتاع دوكو في ليبيا".



وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه يحمد الله على تعبه، وأنه يعمل من أجل الحصول على المال بالحلال.

7 صنايع.. أحمد شيبة يتحدث عن أحواله قبل الشهرة





قال المطرب الشعبي أحمد شيبة، إنه يقوم بعمل عيش باللحمة لـ أبناء منطقته بـ القباري فى شارع الماكس بالإسكندرية كل يوم جمعة.



وأضاف خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه يأكل مع أبناء منطقته، وبعد ذلك يجلس مع والدته لساعات ويعود للقاهرة.



ولفت أحمد شيبة، إلى أنه يقوم بعمل كنافة و عيش وعمل أشياء كثيرة من الدوكو " تصليح السيارات" معلقًا :" 7 صنايع " وأكد أنه اشتري الصينية التى تقوم بعمل كنافة قبل الجيش وكان يبيع فى رمضان لـ أبناء المنطقة، وبعد أن دخل فى مجال الفن قام بيع الصينية لـ مواطن بالمنطقة يدعى عم سعيد بـ 180 جنيه.

أحمد شيبة يغني الدنيا دي ليها 6 وشوش.. ومنى الشاذلي: الله عليك يا فنان





غنى المطرب الشعبي أحمد شيبة أحدث أغنية لها والتى تحمل اسم “الدنيا دي ليها 6 وشوش” وتفاعل الجميع معها ببرنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي.

أحمد شيبه شغال في فرن عيش بلدي.. ومنى الشاذلي: عمل عظيم

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن المطرب الشعبي أحمد شيبة، يقدم الكثير من الأغانى المميزة، ويقدم أيضًا عمل عظيم وهو الوقوف فى الفرن بلدي ويخبز لـ أبناء منطقته بـ القباري بـ شارع الماكس.



ولفتت منى الشاذلى، خلال تقديمها برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، إلى أن أحمد شيبة يذهب كل أسبوع من أجل تقديم الوجبات لـ أبناء منطقته.



وأشعل المطرب الشعبي أحمد شيبة، حماس جمهور برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، عندما غنى "الدنيا ليها يجي ست وشوش".