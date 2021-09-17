الغضبان يستقبل وزيري الصناعة والتجارة والمالية لافتتاح معرض صنع في بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الجمعة ، الدكتورة نيفين القباج وزيرة الصناعة والتجارة ، والدكتور محمد معيط وزير المالية ، بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك استعدادا لافتتاح " معرض صنع فى بورسعيد " والذى تنظمه الغرفة التجارية ببورسعيد بالتعاون مع محافظةبورسعيد ، تماشيا مع التطور الصناعى الذى تشهده بورسعيد مؤخرا .

ورحب محافظ بورسعيد بوزيري "الصناعة " و" المالية " ، موجها الشكر لهما على الجهود المتواصلة لدعم قطاع الصناعة ببورسعيد ، و تقديم كافة التسهيلات التى تحقق طفرة اقتصادية ببورسعيد تتماشى مع التنمية التى تتم على أرض بورسعيد فى كافة المجالات ، موضحا أن معرض" صنع فى بورسعيد " يعد الأول من نوعه فى محافظة بورسعيد ، وتم تنظيمه بالتزامن مع انطلاق منتدى بورسعيد الاقتصادى ، فى إطار خطة المحافظة لتنمية المناطق الصناعية بشرق وجنوب بورسعيد ، لجعل بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية .

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