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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور وزراء المالية و الصناعة.. افتتاح معرض صنع في بورسعيد اليوم

صدى البلد

تكثف الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، برئاسة الأستاذ محمد سعده، استعدادتها لوضع اللمسات النهائية من تجهيز المعرض الصناعي الأول بمحافظة بورسعيد، تمهيدًا لافتتاحه اليوم الجمعة بحضور وزراء المالية و التجارة و الصناعة تحت شعار "صنع في بورسعيد"، وذلك بمول "الجراج" أمام الباتروس في الفترة من 17 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر من العام الجاري، تحت رعاية اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالاشتراك مع الغرفة التجارية ببورسعيد.

وأشار الأستاذ محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إلى أن المعرض يأتي بالتزامن مع التنمية الصناعية غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد في عهد فخامة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، كذلك بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادي العالمي الثالث على أرض بورسعيد، موضحًا أن المعرض يهدف إلى تشجيع المنتج المحلي، ودعم المشروعات الصناعية على أرض بورسعيد، خاصة للشباب وصغار المستثمرين، ومساعدتهم على النفاذ بمنتجاتهم إلى السوق المحلي، رافعين شعار "صنع في بورسعيد".

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وقدم رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد الشكر إلى اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على التنمية الصناعية التي تشهدها بورسعيد، ورعايته لإقامة المعرض، وموجهًا الدعوة لأهالي بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى لزيارة المعرض كونه فرصة كبيرة لشراء احتياجاتهم .

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