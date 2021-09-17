حصاد التضامن فى أسبوع ..صرف مستحقات شهداء ومصابي العمليات الإرهابية | جهود الوزارة في ملفات تمس حقوق الإنسان مباشرة

حصاد التضامن فى أسبوع ..صرف مستحقات شهداء ومصابي العمليات الارهابية



القباج :

• الوزارة تعمل على دعم وتسويق الحرف التراثية منذ عام 1964 ..و القطاع سيشهد نهضة تزامناً مع برنامج فرصة ودعم التعاونيات الانتاجية

الدولة المصرية تعيش عصر الاصلاح الهيكلي والتنمية الحقيقية

"فرصة" يعقد لقاءً تشاركيًا مع القطاع الخاص لبحث سبل التعاون ودعم الأسر من مستفيدي " تكافل وكرامة" ومبادرات التمكين الاقتصادي بالوزارة

د.عاطف الشبراوي:

توفير 4500 فرصة عمل لمستفيدي برنامج فرصة من شركات القطاع الخاص

اتفاقية تعاون بين التضامن الاجتماعي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" بشأن تمكين المرأة الريفية وتحسين مؤشرات التغذية للأسر والأطفال بالمنيا بتمويل من السفارة الكندية



• المشروع يأتي متوائما مع استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" ولتمكين نساء الريف

التوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي تحت مظلة برنامج "فرصة" للمساهمة في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال المشروعات متناهية الصغر

• تكثيف العمل في زيادة عدد الحضانات لاستضافة وتنمية الأطفال دون 4 سنوات وفتح مجال لتنشيط دور المرأة في تحسين دخل الأسرة

عقدت وزارة التضامن الاجتماعى عدة فاعليات طوال الأسبوع الماضى ، كما أصدرت الوزيرة نيفين القباج عدة قرارات مهمة .

عقد برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي لقاء تشاركيا مع القطاع الخاص لبحث سبل التعاون في دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل من مستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل و كرامة" للإندماج فى سوق العمل وتوفير وظائف لائقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير عمالة مدربة و التي توفرها الوزارة بعد عمل رفع وبناء قدرات المستفيدين واكسابهم مهارات حياتية وتقديم استشارات مهنية لتعزيز قدراتهم ثم إلحاقهم بالشركات و المصانع و تحقيق اعلي معدلات الرخاء و تمكينهم اقتصاديا.



وشهد اللقاء التشاركي حضور عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية والدولية لتعريفهم وتقديم عرض مفصل لخدمات برنامج فرصة وأنشطة التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، وتم تنظيم حلقة نقاشية لممثلي القطاع الخاص لعرض أهم تحدياتهم وفرص العمل المتوفرة لديهم وذلك بهدف تأسيس علاقات مستدامة مع هذه الشركات لتزويدهم بالعمالة المدربة المؤهلة، كما تم التطرق لسبل التعاون مع هذه الشركات وإمكانية توقيع بروتوكولات تعاون مع البرنامج تحت رعاية الوزارة لتوفير وظائف شاغرة مناسبة لهذه الفئة من المستفيدين.

ويأتي اللقاء في إطار نشاط برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي لنشر ثقافة العمل والانتاج بين مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية من برنامج تكافل وكرامة القادرين على العمل، والترابط مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص في مجالات التنمية الاجتماعية ودعوتها لتوفير أدوات انتاج والانتقال لثقافة العمل والمساعدة ف تجهيز الافراد للعمل والانتاج من الأعمال الخيرية الى الأنشطة التنموية.

وأكد الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة أن البرنامج يوفر منظومة متكاملة لدعم الافراد والاسر محدودي الدخل لدمج أكبر عدد في أنشطة اقتصادية وإنتاجية ناجحة تنتهي بتخرجهم، وتعتمد علي الابتكار والشراكات المستدامة مع المنظمات الأهلية والقطاع الخاص والتجارب العالمية الرائدة.

وكشف الشبراوي عن أن اللقاء أسفر عن توفير حوالي 4500 فرصة عمل من مختلف الشركات التي حضرت وقدمت عروضًا بالتدريب والتوظيف في شركاتهم الموزعة في مختلف المحافظات.



وأضاف أن البرنامج يعمل علي تحفيز وتشجيع وتعديل سلوك المستفيدين وتغيير عقليتهم من الرعاية الاجتماعية إلي العمل والتركيز علي الابتكار والفرص غير المستغلة، بالإضافة الي تبني المبادرات الرائدة، كما يعمل علي إنشاء شبكة من المتطوعين والموجهين "سفراء التمكين"، مشيرًا إلى أن فريق فرصة افتتح وحدات التدريب والتوظيف بالمحافظات ،وسوف يقدمون الدعم والرعاية والمساهمة في حصر فرص التمكين الاقتصادي التي ينفذها شركاء التنمية سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص او القطاع الأهلي والتنسيق معهم لتنفيذ هذه الأنشطة .



وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة أن الدعم النقدي المشروط للمستفيدين منه الراغبين في الدخول إلى سوق العمل والتوظيف وامتلاك أدوات انتاج مستمر ولن يتوقف مع المشاركة في برنامج فرصة، مشيرًا إلي أن الوزارة لن تقطع الدعم لمدة من ستة شهور إلي ١٢ شهرا، وهي فترة التحاقه في سوق العمل وتأسيس المشروع، مشددًا علي أن ٧٥٪؜ من المستفيدين من جلسات تعديل السلوك يرغبون في العمل وذلك بعد أن كانت هذه النسبة سابقاً قبل تنفيذ جلسات تعديل السلوك 88% رافضين العمل والخروج من دائرة الراحة، وذلك وفق آخر النتائج حتي مطلع سبتمبر الجاري.

من جانب اخر صرفت وزارة التضامن الاجتماعي مستحقات اسر الشهداء ومصابي الحوادث الارهابية والعمليات الامنية دفعة واحدة من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والامنية واسرهم حول بالفعل المبالغ المطلوبة لصرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين والذين تم تسليمهم منذ ايام بطاقات إلكترونية لتسهيل صرف مستحقاتهم من بنك ناصر الاجتماعي.

واشارت إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيًا تطورات هذا الملف الذي يوليه أهمية خاصة، حيث وجه سيادته باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتسهيل عمليات الصرف مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداءنا الابطال تكريما لما قدموه من ايثار وفداء لمصر.

واكدت القباج ان المستحقين حددهم القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ في أسر شهداء الحوادث الارهابية التي وقعت بعد اعتماد دستور مصر الحالي الذي بدأ العمل به في ١٨ يناير ٢٠١٤ وممثلة في الاب والام والزوجة والابناء وللمصابين في تلك الحوادث طبقا لنسب العجز التي تسببت فيها الإصابة.



وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزي بإنقاذ مسنين اثنين بعد قضاء عام في الشارع بلا مأوى.

وتوجه الفريق إلي منطقة شبرا وتم التعامل مع أحد المسنين بلا مأوي، حيث تم إجراء دراسة حالة له وتبين أنه يدعي/ محمد .ع ويبلغ من العمر ٦٨ عاما وكان يعمل فرانا ويعاني من ربو علي الصدر وكان يأخذ الفرن مسكنا ومأوي له وعند غلقه أصبح يفترش الشارع.

كما توجه الفريق إلى منطقة حلوان للتعامل مع مسن بلا مأوى يدعي /م.ا.م يبلغ من العمر ٧٠ عاما بعد طرد ابنه وزوجته له ليفترش الشارع بعد أخذ شقته منه من خلال الابن ليتزوج بها.

ونجح الفريق بعد محاولات عديدة في إقناع الشخصين باستقبالهما بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقد وافقا علي ذلك وعليه نسق الفريق مع الادارة العامة للدفاع الاجتماعى لاستقبالهما بدار معانا لإنقاذ انسان بالجيزة لرعاية الاشخاص بلا مأوى ليتلقيا كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.



كما شهد الأسبوع الماضى توقيع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج "فرصة" ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بشأن مشروع "تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها في محافظة المنيا"، وذلك بتمويل من السفارة الكندية بالقاهرة.

وقام بالتوقيع من جانب منظمة "الفاو" الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والسفير لويس دوماس السفير الكندي في مصر.

ويهدف المشروع المنفذ داخل 10 قرى في 4 مراكز بمحافظة المنيا لمدة ١٨ شهرا للمساهمة في الحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي والتغذية وكسب سبل العيش للنساء الريفيات من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية والاقتصادية مع التركيز على الأسر المتضررة من جراء جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى استهداف المزارعات من صاحبات الحيازات الصغيرة والعاطلات عن العمل من القرى الاكثر فقراً بمحافظة المنيا.

وصرحت نيفين القباج بأن المشروع سيقدم الدعم الفني والمالي من أجل تعزيز الشركات الصغيرة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات البستانية، كما سيتم مراعاة تطبيق أفضل النظم الزراعية الذكية مناخياُ وممارسات مبادئ الممارسات الزراعية السليمة.



وأشارت إلى أن التوسع في انشاء الحضانات في هذه المناطق المستهدفة لاستضافة وتنمية الأطفال دون 4 سنوات سيتيح الفرص للمرأة للعمل، فضلا عن تقديم الوزارة مزيج من الخدمات المتكاملة مع بعضها البعض، حيث سيتم تقديم حزمة خدمات لأصحاب المشروعات المستهدفة مثل إتاحة خدمات الصحة الانجابية واستخدام وسيلة تنظيم أسرة مجانية، وبرنامج محو أمية مليون مواطنة، مشيرة إلى أن نسبة الأمية في الريف وصلت إلى 31%، كما أن نسبة البطالة بين نساء الريف وصلت لأكثر من 29% ومعظمهن يعملن في أعمال هامشية ولا يتمتعن بحماية تأمينية أو صحية.

وبدروه، أفاد السفير لويس دوماس السفير الكندي في مصر "أثرت التبعات الاقتصادية المترتبة على جائحة كوفيد- 19 قد أثرت سلباُ على الفئات الضعيفة، ومنها المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة والعمال الزراعيين الموسميين والأسر المعيشية التي تعولها النساء والمجتمعات الريفية عموما. وهو ما دفع الشؤون العالمية الكندية إلى التدخل عبر هذا المشروع لتقديم الدعم للحكومة المصرية وتمكينها من مواجهة أزمة الجائحة وذلك ضمن الجهود المصرية وتدابيرها لاحتواء الأزمة وتخفيف وطأتها، مع تحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة واستمرار الأنشطة الاقتصادية".

ومن جانبه، قال الدكتور الواعر: "يتوائم هذا المشروع مع خطة الفاو الاجتماعية الاقتصادية للاستجابة والتعافي من جائحة كوفيد- 19، وتحديداً الحد من المخاطر وتخفيف وطأة الأثر الناتج عن جائحة كوفيد- 19 على الأمن الغذائي والاستدامة البيئية وإدارة التجمعات البشرية والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى دعم استمرار حصول النساء والفتيات على الخدمات والفرص الاقتصادية، وفي نفس الوقت، تحذو هذه السياسات خطى البرنامج العالمي للفاو وتحديداً الشمول الاقتصادي والحماية الاجتماعية من أجل الحد من الفقر، والذي يهدف إلى تنشيط الاستجابات لجائحة كوفيد- 19 لصالح الفقراء من أجل تحقيق تعافي اجتماعي اقتصادي شامل بعد الجائحة؛ إلى جانب تنشيط قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود من أجل التعافي".

كما صرح الدكتور نصر الدين حاج الأمين بأن : "التعاون بين منظمة الفاو والحكومة المصرية من خلال هذا المشروع الذي يتم بتمويل من الشؤون العالمية الكندية، يستهدف التصدي للتحديات المتمثلة في الحد من الأثر الناجم عن جائحة كوفيد- 19 في أرجاء سلاسل الإمدادات الغذائية، حيث يولي المشروع اهتماما خاصا بمشاركة المزارعات صاحبات الحيازات الصغيرة والريفيات العاطلات عن العمل في أنشطته من خلال زيادة مشاركتهن في قطاع الأغذية والزراعة.

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وفدا من المفوضية القومية لحقوق الانسان بدولة السودان، حيث تناول الاجتماع سبل تبادل الخبرات بين مصر والسودان في مجال حقوق الانسان.

جاء ذلك بحضور الدكتور رفعت ميرغني عباس رئيس اللجنة التيسيرية للمفوضية القومية لحقوق الانسان بالسودان وعدد من أعضاء اللجنة السودانية والسيد رضا عبد العزيز استشاري بالمجلس القومي لحقوق الانسان للتدريب وبناء القدرات والسيد نبيل شلبي استشاري بالمجلس القومي لحقوق الانسان للشئون الفنية والشكاوى، ومن جانب الوزارة الاستاذ ايمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشئون مؤسسات العمل الاهلى والمستشار محمد القماري المستشار القانوني للوزارة وأمينة طراف معاون الوزير للسياسات الاجتماعية.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مختلف جهود وبرامج الوزارة التي تمثل المحاور الأساسية لحقوق الانسان مثل حق الأطفال في الحماية من كافة أشكال الإهمال والإساءة والعنف والاستغلال، وحق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج في المجتمع، وحق المسنين في الرعاية الاجتماعية والتأمينية والصحية، وحق الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في الحماية الاجتماعية المتكاملة بما يشمل الدعم النقدي والسكن الآمن والمرافق والدعم الغذائي والتأمين الصحي، وحق النساء في الحماية من كافة أشكال العنف بما يشمل ختان الإناث والزواج المبكر والإتجار بالبشر وغيرها من سلسلة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها الوزارة.

كما أشارت القباج للمكاسب الحقوقية التي يتمتع بها المجتمع المدني في الفترة الحالية، خاصة بعد إطلاق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الذي جاء بسلسة إجراءات تعزز من الحوكمة ومن كفاءة وفعالية المجتمع المدني.

وأكدت القباج أن العصر الحالي الذي تعيشه الدولة المصرية هو عصر الاصلاح الهيكلي والتنمية الحقيقية، مشيرة الى أن القيادة السياسية تنظر لحقوق الانسان من منظور واقعى يعتمد على بناء الانسان المصري، كما يعتمد إلى مد جسور الثقة والتعاون مع المجتمع المدني مع اعتبار قواعد الشفافية والمساءلة طبقاً لما نص الدستور المصري الصادر عام 2014.

ومن جانبه، أشاد الدكتور رفعت ميرغني بجهود الوزارة في مختلف الملفات التي تمس حقوق الانسان المصري بشكل مباشر، معربا عن أمله في تعزيز التنسيق مع الجانب المصري في مختلف الملفات التي تقودها الوزارة، ومؤكدا أن السودان بات لديها إرادة حقيقية للتغيير الذي يصب في صالح حقوق المواطن السوداني.

كما أكدت الدكتورة عواطف ميرغني طه، عضو اللجنة السودانية، أن السودان تنظر بإعجاب شديد للحقوق التي كفلتها القيادة السياسية في مصر للمرأة وتمكينها في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن السودان تتطلع لتعزيز دور المرأة السودانية والاستفادة من التجربة المصرية العظيمة في هذا المجال.





وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق اطفال وكبار بلامأوي للتعامل مع مسن بلامأوى متواجد عند محطة قطار باكوس بالإسكندرية.

وعلي الفور تحرك فريق أطفال وكبار بلامأوي بالإسكندرية، حيث تبين من خلال دراسة حالته الأولية أن المواطن ا.م.ح ٩٠ عامًا يعانى من ضعف بذاكرته ويردد بعض الكلام غير المفهوم.

وقد ذكر انه مواليد عام ١٩٣١ ولديه أبناء ولكن تركوه بالشارع، كما ذكر انه كان يعمل بشركة للاصواف منذ زمن، حيث تتذكر الحالة كل ما هو قديم وتنسي ما حدث معها فى الحاضر أو الوقت القريب.

وقام الفريق بعمل جلسة توعية للحالة وعرضوا عليه الايداع بدور رعاية لحمايته من مخاطر الشارع، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

كما قام الفريق بالتنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لمجلس الوزراء باصطحاب الحالة إلى مستشفى رأس التين العام وتوقيع الكشف الطبي عليه والانتهاء من كافة الإجراءات الطبية وعمل أشعة واستلام تقرير طبى بالحالة وبناء عليه تم التنسيق مع الفريق المحلي وإيداعه بدار الهدايا للرجال، وسيقوم فريق إدارة الحالة بمتابعة حالة المواطن.



قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مضاعفة إقامة المعارض على مستوي محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وزيادة عدد العارضين المشاركين فيها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه خلال عام 2021، قامت الوزارة بتنظيم ثمانية معارض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية في مختلف المحافظات: أسوان، الأقصر، أسيوط، المنيا، الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، والساحل الشمالي، مؤكدة أنه من المخطط إطلاق معرض تاسع بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة في نهاية شهر سبتمبر الحالي.

وقد شهدت هذه المعارض مشاركة ما يقرب من 810 عارضين وراءهم منتجات حوالي 5,120 أسرة منتجة، مع اعتبار أن الوزارة تقوم بدعم مشاركة العارضين بجزء كبير ويتحمل العارضون فقط جزء بسيط من التكلفة.

وأوضحت القباج أن الوزارة تعمل على رعاية الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها سواء اليدوية أو الحرفية أو البيئية أو التراثية عبر إقامة معارض متنوعة منذ عام 1964، كما تعمل على تطوير منتجاتهم من خلال رفع مهارات العاملين من خلال 420 مركز أسر منتجة و71 مركز تكوين مهني، كما أنها تتوسع حالياً في التدريب على مهارات إدارة المشروعات ومجال التسويق، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم المعارض والأسواق، وخدمات الإقراض متناهي الصغر.