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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قصة طبيبة الأسنان المنتحرة

فيديو مؤلم وصدمة وحزن .. ميار كتبت نهاية شعورها بالاضطهاد بالقفز من الطابق السادس بمول سيتي ستارز

فتاة سيتي ستارز
فتاة سيتي ستارز

صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة داخل مول تجاري شهير يحاول بعض الأشخاص افاقتها.. تلاها منشورات على "فيس بوك" بان الفتاة القت بنفسها من الطابق السادس في مول سيتي ستارز.. لحظات ثم أعلنت وفاة الفتاة ليسود الغموض حول السبب الحقيقي وما اذا كانت الفتاة سقطت ام انتحرت. 

ساعات قليلة من تحريات مباحث القاهرة كشفت الحقيقة كاملة حيث سجلت كاميرات المراقبة لحظة قفز الفتاة من الطابق السادس لتؤكد انتحارها وسط حالة من الحزن الشديد خاصة عقب تداول مقطع فيديو لمشهد الانتحار. 

 

انتحار وليس سقوط ..حكاية طبيبة الأسنان المنتحرة داخل مول سيتي ستارز

 

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بسقوط فتاة فى العقد الثاني من عمرها من الطابق السادس داخل مول سيتي ستارز بمنطقة مدينة نصر أول .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد علاء خلف الله مفتش المباحث والمقدم إسلام مقبل رئيس مباحث مدينة نصر أول إلى موقع الحادث، وتم معاينة مكان الحادث وتم تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لشهود العيان.

وتم نقل الفتاة إلى المستشفى لإسعافها الا انها فارقت الحياة، انتقل فريق من البحث الجنائي إلي مكان البلاغ لمعاينة مسرح الحادث داخل مول سيتي ستارز، وسؤال شهود العيان، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمول لكشف ملابسات الحادث إذا كان انتحار الفتاة او اختل توازنها أو نتيجة مشاجرة فسقطت، والعمل على فحص علاقات الفتاة واستدعاء أسرتها لسؤالهم.

فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، والاستماع لأقوال مسئولي إدارة سيتي ستارز والأمن الإدارى وكذا شهود العيان. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بمول سيتي ستارز، والخاصة بالطابق السادس وموقع سقوط الفتاة. 

وكشف التحريات الأولية أن الفتاة أقدمت على الانتحار نتيجة خلافات أسرية، فقررت الذهاب للمول وإلقاء نفسها للتخلص من حالة الاكتئاب التي اصابتها وتبين من التحريات ان الفتاة المنتحرة ٢٣ سنة طالبة الفرقة الرابعة طب اسنان. 

 

صديقتها: أخبرتني برغبتها في الانتحار

أكدت صديقة الفتاة المنتحرة التي كانت برفقتها داخل مول سيتي ستارز أنها اخبرتها بأنها ستقوم بالانتحار بسبب ضغوط أسرتها عليها لخروجها المستمر خارج المنزل.

وأضافت التحريات بأن صديقتها قد غادرت سيتي ستارز قبل واقعة الانتحار بقليل وفوجئت بخبر وفاتها فى ذات اليوم وأضافت أن المتوفاة تعانى من حالة نفسية واكتئاب شديد لشعورها الاضطهاد وسوء المعاملة من قبل أهليتها 

والد الفتاة 

قال والد فتاة مول سيتي ستارز المنتحرة خلال الاستماع لأقواله أمام النيابة إنه يعمل " طبيب جراحة بالمعاش " وبرر إقدام ابنته على الانتحار بسبب قيامه بالتضييق عليها من الخروج من المسكن عن الحد الطبيعى.

وقال إنها انتحرت بسبب منعه لها من الخروج المتكرر من المنزل لمقابلة صديقاتها وزملائها، وأنه لم يكن يعرف بموعد أو مكان الانتحار وأنه عرف بالخبر من المباحث.

قرارات النيابة والجنازة

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طبيبة الأسنان المنتحرة داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر، وتسليمها لذويها لعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث، بعد الاطلاع على فيديو كاميرات المراقبة الذى كشف أنها القت بنفسها بإرادتها قاصده التخلص من حياتها.

وتسلمت أسرة الفتاة جثمانها اليوم من مشرحة زينهم وشيعت جنازتها من مسجد السيدة نفيسة وسط حالة من انهيار اسرتها واصدقائها قبل دفنها بمقابر الاسرة

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