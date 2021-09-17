النقاز والمستحقات.. إدارة الزمالك تصطدم بالجماهير واللاعبين ورموز النادي |تفاصيل

تعيش لجنة إدارة نادي الزمالك حالة من الصدام الجماهيري الشديد، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب اشتعال الأجواء داخل القلعة البيضاء، منذ أن أعلنت عن التعاقد مرة أخرى مع التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لفريق الترجي السابق.

حيث أعلن مسئولو الزمالك عن عودة حمدي النقاز مرة أخرى إلى صفوفه، بعد رحيله عن صفوف الفريق، في نهاية عام 2019، بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

مما تسبب في غضب جماهير الزمالك وبعض الرموز التي أكدت رفضها لعودة اللاعب وعبرت عن غضبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تعاقد القلعة البيضاء مع حمدي النقاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد واقعة هروبه.



ولم تنس جماهير القلعة البيضاء تلك الواقعة، خاصة أن رحيله أثر فنيًا على الفريق، وهو الأمر الذي أثار غضب الجماهير، التي رفضت عودته مرة أخرى.

حيث رحل حمدي النقاز عن صفوف المارد الأبيض، بعدما عانى من عدم حصوله على مستحقاته المالية، ليفسخ تعاقده من طرف واحد، ويرحل دون إذن من إدارة نادي الزمالك.

وكان الصدام الآخر للجنة الزمالك من نجوم الكرة والذي بدأ عندما نشر محمد عبد الغني مدافع فريق الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب: "الناس بتشتري رضا المعووج، وتتعوج على اللي شاري".

حيث كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني أن غضب عبد الغني، جاء بسبب عدم وفاء حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك ببنود عقد اللاعب، خاصة وأنه ينص على أحقيته في الحصول على مكافأة خاصة حال التتويج ببطولة الدوري المصري.

وفي نفس الوقت يتم الإعلان عن التعاقد مع حمدي النقاز، الذي سبق له وهرب من القلعة البيضاء، وهو الأمر الذي أثار غضب محمد عبد الغني.



وتتوالى الأحداث ويأتي أيضا الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي، الذي أثار الجدل هو الآخر، عندما نشر رسالة غامضة عبر حسابه على "إنستجرام"، عقب التعاقد مع النقاز الذي يلعب في نفس مركزه، وكتب "الناس معادن ونفائس، فيهم الغالي وفيهم الرخيص"، وربط البعض بين تلك الرسالة والتعاقد مع حمدي النقاز.

وتتصاعد الأزمة عقب غضب طارق حامد لاعب وسط الفريق، ونشره رسالة عبر "إنستجرام" جاء نصها: "قد يعرف الجمهور قيمتك جيدًا، بينما من في موقع المسؤولية لا يدركها إلا بعد فوات الأوان".

ويأتي أيضا غضب طارق حامد بسبب تأخر صرف مكافآت الفوز للاعبين، بالإضافة إلى الكثير من الوعود التي لم يتم الوفاء بها للاعبين.

مما زاد حالة الصدام بين لجنة نادي الزمالك والجماهير واللاعبين ورموز النادي الذين رفضوا الأمر شكلا وموضوعا وأكد البعض منهم أن وجود فاروق جعفر سوف يسبب انهيار الفريق.

ويسعي حسين لبيب ولجنته لحل الأمر الآن وحرص على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء أمس من أجل مطالبته بحل جميع الأزمات التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل وجود أكثر من شكوى من اللاعبين لأسباب مختلفة.



وتحدث اللاعبون مع حسين لبيب بشأن أزمة تأخر المستحقات في الفترة الأخيرة، وطالبوا بضرورة الالتزام بصرف مستحقاتهم في مواعيد محددة حتى يتسنى لهم التركيز في التدريبات والمباريات في ظل المنافسة على أكثر من بطولة في الفترة المقبلة.



ووعد حسين لبيب اللاعبين بصرف جزء من مستحقاتهم على أن يتم صرف دفعة جديدة منتصف الأسبوع المقبل وطالبهم بالتركيز في الملعب فقط من أجل الفوز بالبطولات في الفترة المقبلة بعد التتويج ببطولة الدوري في الفترة الماضية.



وشهدت الجلسة التي عقدها اللاعبون مع رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق في ظل حصوله على راحة خاصة وأنه معاقب بالإيقاف من قبل اتحاد الكرة بعد أحداث مباراة الزمالك الأخيرة أمام البنك الأهلي في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.