بعد قرار عودة المدارس.. ماتأثير الموجة الرابعة لفيروس كورونا على الأطفال

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في الموجات السابقة لفيروس كورونا، إن الأطفال ضمن الفئات الأقل عرضة للإصابة بل وكادت أن تكون نسب الإصابة في البداية معدومة وحيث أن الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض كانت أعدادهم قليلة جدا في العالم.

وأوضح “ بدران “ في تصريحات خاصة لموقع ”صدى البلد”، أن الوضع حاليا اختلف كثيرا عما مضى حيث أن أعداد إصابة الأطفال ب فيروس كورونا قد ارتفعت جدا خاصة بعد انتشار سلالة دلتا.

وأشار "بدران" إلى أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا تستهدف الأطفال بشكل أكبر من الموجات السابقة خاصة أن سلالة دلتا هى المسيطرة عليها، وتتميز بقوتها وسرعتها الكبيرة في الانتشار .



ونوه إلى أن سلالة دلتا لا تصيب الأطفال فقط ولكن معدلات الإصابة تتزايد بين جميع الأشخاص و الفئات العمرية المختلفة ولكن زادت حصص الأطفال مقارنة بالسلالات السابقة لفيروس كورونا .

وشدد " بدران" على ضرورة الاهتمام بتعليم الأطفال إجراءات الوقاية وتشجيعهم على الالتزام بها لأنها تخفض نسب الإصابة بشكل كبير مع الالتزام بالعادات الصحية التى تعمل على تقوية المناعة وفي مقدمتها التغذية السليمة.

وأكد أن بقاء الأطفال في المنزل ليس الحل الأمثل لأن عدم ذهاب الأطفال للمدرسة يمنعهم من التطور والتعلم بشكل طبيعي ويفقدهم الكثير من مهارات التواصل ويدمر صحتهم النفسية فالطفل بطبيعته يحب الخروج وعيش الحياة ومايحميهم من كورونا هو الالتزام بالاجراءات الوقائية وفي مقدمتها عدم لمس الأعين والفم والأنف الابعد غسل الايدي أو استخدام المطهر.