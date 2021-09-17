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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبيرة تجميل تقدم الحل الأمثل للقضاء على التجاعيد ومشاكل البشرة الجافة.. فيديو

صدى البلد

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم بينكي مناسب لجميع الأعمار، ولـ جميع أنواع البشرة، موضحة أن الكريم آمن لأصحاب البشرة الحساسة، ومرخص من وزارة الصحة، وهو الحل البديل لحقن الفيلر، لقدرته على التخلص من التجاعيد العميقة بنسبة 60%.

 

وأضافت دينا أبو السعود، خلال لقائها ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن "بينكي" غير موجود فقط على شكل كريم، بل إن الشركة أنتجت من نفس المكونات صابونة للبشرة، تحتوي على زيت الزيتون، وزبدة الشيا.

 

وأكدت دينا أبو السعود أن الأشخاص الذين يعانون من آثار حب الشباب يمكنهم معالجتها بشكل نهائي من خلال استخدام كريم بينكي.

 


ونصحت باستخدام كريم بينكي كل ساعتين عند التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة على الشواطئ وأثناء السفر.


وأشارت إلى إن كريم بينكي يحتوي على مستخلص التوت البري ، و مستخلص العرقسوس ، وفيتامين سي ، والذين يساعدون على تنشيط الكولاجين.
 

وأوضحت دينا أبو السعود، خلال لقائها ببرنامج "حياتك صحتك"، أن صابونة العسل تساعد على تفتيح البشرة، بخلاصة العرقسوس، مكملة أن كريم بينكى مكوناته طبيعية يحمى البشرة من الأشعة الفوق البنفسجية و تساعدنا على التخلص من البقع والتصبغات والنمش.

 

كريم بينكي التجاعيد أثار حب الشباب التصبغات اخبار التوك شو

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