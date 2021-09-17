مخبأة في صندوق شاحنة.. ضبط 197 كيلو حشيش بـ السعودية

تمكنت المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها من ضبط 197 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر مخبأة في صندوق شاحنة يقودها مواطن في العقد الخامس من العمر.

وذكر المتحدث باسم شرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي أن الشحنة تم ضبطها بمركز الضبط الأمني بمركز بلغازي، حيث تم إيقاف المتهم واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس"أفادت نقلا عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، تمكنت من إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي.

وأشار الي ان الجناة حاولوا تهريب (451,807) أقراص إمفيتامين إلى المملكة، بحرا من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، مخبأة داخل معدات ميكانيكية.

ولفت الي انه تم بالتنسيق مع الجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا ضبطها قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة.



وذكر المتحدث الأمني بالتعاون الإيجابي للجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا الاتحادية في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.

