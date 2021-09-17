ارتفاع المركز المالي للبنوك لـ7.95 تريليون جنيه في يونيو 2021

أظهر المركز المالي للجهاز المصرفي بنهاية يونيو الماضي، ارتفاعا إلى 7.95 تريليون جنيه، بعد أن وصل لـ 7.7 تريليون جنيه في مايو السابق له، ومقارنة بـ 7.63 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.



وكشف تقرير صادر عن قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري عن وصول إجمالي الأصول النقدية للبنوك لـ 65.2 مليار جنيه ففي يونيو الماضي بعد أن كانت 63.223 مليار جنيه في مايو السابق له ومقارنة بـ 60.44 مليار جنيه في إبريل من نفس العام.



بينما سجلت أرصدة البنوك داخل مصر بنهاية يونيو الماضي ضمن أصول الجهاز المصرفي؛ نحو 1.006 تريليون جنيه في يونيو السابق، ومقارنة بـ 1.01 تريليون جنيه في مايو الماضي، بعد أن وصلت لـ 1.1 تريليون جنيه في أبريل الماضي.



وبلغت أرصدة البنوك في الخارج نحو 307.53 مليار جنيه في يونيو الماضي، مقابل ما يقارب 300 مليار جنيه في مايو السابق، ومقارنة بـ 330.4 مليار جنيه في أبريل 2021.