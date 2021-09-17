عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سنة غريبة.. علي غزال يعلن الرحيل عن صفوف نادي سموحة

علي غزال
علي غزال

أعلن علي غزال لاعب فريق سموحة، رحيله عن النادي السكندري بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

 

وكتب على غزال عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الحمد لله سنة غريبة جدا فى مشواري حتى الآن لكن بحمد ربنا على كل حاجة حصلت فيها ومررت بيها.. انهيت تعاقدي مع نادي سموحة أتمنا لهم التوفيق واسأل الله التوفيق فيما هو قادم".

 

 

سموحة يضم 11 لاعبا مجانا

 

وتعاقد نادي سموحة مع ١١ لاعبا، للفريق الكروي الاول هذا الموسم بدون مقابل.


جاء ذلك وفقا لتصريحات رئيس مجلس إدارة نادى سموحة.

اللاعبون الذين تعاقد معهم سموحة هم:

مصطفي الخواجة صانع العاب 
احمد سعد باك رايت
بهاء مجدي باك لفت 
حسين فيصل وسط الملعب 
مهاب اشرف صانع العاب 
محمد بسيوني  جناح ايمن 
داشفا  ( انجولي ) جناح ايمن 
سيكورية ( نيجيري ) تحت راس الحربةً
احمد رمضان بيكهام ( اعارة ) 
فهد جمعة راس حربة ( اعارة)
امير عادل ( الكسندر) جناح ايسر

علي غزال سموحة مواقع التواصل الاجتماعي أحمد رمضان بيكهام

موضوعات متعلقة

سموحة يطلب تأجيل مباراة بيراميدز في كأس مصر لمدة أسبوع

ترشيحاتنا

تمنيت عناقك.. رسالة مؤثرة من الأسير الفلسطيني محمود العارضة لوالدته

دا أنا أكله بسناني.. نشوى مصطفى تفتح النار على المتحرشين |شاهد

وكيل أوقاف الإسماعيلية يثير غضبا في وصفه المصلين بالإرهابيين بـ خطبة الجمعة

ارتفاع المركز المالي للبنوك لـ7.95 تريليون جنيه في يونيو 2021

سنة غريبة.. علي غزال يعلن الرحيل عن صفوف نادي سموحة

اعتقال النائب التونسي سيف الدين مخلوف رئيس ائتلاف الكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الأهلي يواجه بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

تعليق ناري من تامر أمين على تعاقد الأهلى مع لويس ميكيسوني

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

لأول مرة| مشاركة عناصر من القوات الخاصة للشرطة فى تدريبات النجم الساطع

مصرع أب وأبنائه الثلاثة داخل مصنع في بني سويف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

شاهد لحظة هجوم سمكة قرش ضخمة على راكب أمواج|فيديو مرعب

فيديو

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

رماية بالذخيرة الحية.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لـ النجم الساطع 2021

فيديو جراف.. حالته غير مستقرة.. كريم فهمي في العناية المركزة.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

اﻟﻤﺰﻳﺪ