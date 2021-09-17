سنة غريبة.. علي غزال يعلن الرحيل عن صفوف نادي سموحة

أعلن علي غزال لاعب فريق سموحة، رحيله عن النادي السكندري بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب على غزال عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الحمد لله سنة غريبة جدا فى مشواري حتى الآن لكن بحمد ربنا على كل حاجة حصلت فيها ومررت بيها.. انهيت تعاقدي مع نادي سموحة أتمنا لهم التوفيق واسأل الله التوفيق فيما هو قادم".

سموحة يضم 11 لاعبا مجانا

وتعاقد نادي سموحة مع ١١ لاعبا، للفريق الكروي الاول هذا الموسم بدون مقابل.



جاء ذلك وفقا لتصريحات رئيس مجلس إدارة نادى سموحة.

اللاعبون الذين تعاقد معهم سموحة هم:

مصطفي الخواجة صانع العاب

احمد سعد باك رايت

بهاء مجدي باك لفت

حسين فيصل وسط الملعب

مهاب اشرف صانع العاب

محمد بسيوني جناح ايمن

داشفا ( انجولي ) جناح ايمن

سيكورية ( نيجيري ) تحت راس الحربةً

احمد رمضان بيكهام ( اعارة )

فهد جمعة راس حربة ( اعارة)

امير عادل ( الكسندر) جناح ايسر