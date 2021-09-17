تمنيت عناقك.. رسالة مؤثرة من الأسير الفلسطيني محمود العارضة لوالدته

نشرت هيئة الأسرى الفلسطينيين، الجمعة، نص رسالة الأسير الفلسطيني محمود العارضة لوالدته والتي تضمنت تفاصيل ما فعله بعد هروبه من سجن جلبوع الإسرائيلي.

وقال الأسير محمود العارضة في رسالة مؤثرة لوالدته: "بعد التحية والسلام حاولت المجيئ لأعانقك يا أمي قبل أن تغادري الدنيا لكن الله قدر لنا غير ذلك".

وتابع العارضة: "أنت في القلب والوجدان وأبشرك بأني أكلت التين من طول البلاد، والصبر والرمان.. وأكلت المعروف والسماق والزعتر البري، وأكلت الجوافة بعد حرمان 25 عاماً وكان في جعبتي علبة العسل هدية لك، سلامي لأخواتي العزيزات باسمة، ربى، ختام، وسائدة وكل الأخوان، فأنا مشتاق لهم كثيراً".

وأضاف الأسير الفلسطيني في رسالته: "تنسمت الحرية، ورأينا أن الدنيا قد تغيرت، وصعدت جبال فلسطين لساعات طويلة، ومررنا بالسهول الواسعة، وعلمت أن سهل عرابة بلدي، قطعة صغيرة من سهول بيسان والناصرة".

واختتم محمود العارضة رسالته: "سلام إلى كل الأهل والأصدقاء.. سلامي إلى ابنة شقيقتي والتي لبست جرابينها وقطعت بها الجبال.. سلام إلى عبد الله وهديل ويوسف وزوجة رداد، والأهل جميعاً، سارة، رهف، غادة، ومحمد والجميع، سلام خاصة إلى هدى وأنا مشتاق إليها كثيراً وسأبعث لها كل القصة والحكاية".

وفور نشر رسالة الأسير محمود العارضة لوالدته، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع محتواها، فيما ابدى مغردون تعاطفهم مع ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال.

وفي وقت سابق، كشف الأسير الفلسطيني محمود العارضة، تفاصيل جديدة حول عملية الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي، حتى إعادة اعتقاله مرة أخرى، قائلاً إنه المسئول الأول عن هذه العملية.

وقال الأسير محمود العارضة لمحاميه رسلان محاجنة إنهم حاولوا قدر الإمكان بعد الهروب عدم الدخول للقرى الفلسطينية في مناطق عرب 48 حتى لا يتعرض أي شخص للمساءلة.

وأضاف محمود العارضة: "لم تكن هناك مساعدة من أسرى آخرين داخل السجن.. وأنا المسئول الأول عن التخطيط والتنفيذ لهذه العملية التي بدأت في ديسمبر 2020".

وتابع الأسير الفلسطيني "سرنا مع بعضنا حتى وصلنا الناعورة ودخلنا المسجد.. ومن هناك تفرقنا كل اثنين على حدة.. وحاولنا الدخول لمناطق الضفة ولكن كانت هناك تعزيزات كبيرة".

وقال العارضة: "كنت أرتدي جوارب ابنة شقيقتي طيلة الأيام التي عشتها خارج السجن"، مشيرًا إلى أنه والأسرى الخمسة الآخرين تجمعوا في مسجد بعد تحررهم ثم تفرقوا.

كانت إسرائيل أعلنت، الأسبوع الماضي، اعتقال 4 من 6 أسرى كانوا قد هربوا من سجن جلبوع شديد الحراسة عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة.