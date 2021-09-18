عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عمرها مئات السنين.. منازل الطوب اللبن بالعريش في طريقها للذكريات

بيوت مبنية بالطوب
بيوت مبنية بالطوب اللبن في سيناء

أصبحت منازل الاجداد في سيناء ، التي تم بناؤها بالطوب اللبن في طريقها الي الاندثار حيث  تطورت الإنشاءات والمباني في سيناء ، بعد أن تحولت من الطوب اللبن "النيء" إلى الطوب الآسمنتي  ،و تعد البيوت المبنية بالطين في العريش ، حاليا من الآثار والتراث القديم الذي امتد إلى مئات السنوات حتى أصبح الآن نادر الوجود في ظل التطور السريع في البناء ، ولم يتبقي منها إلا بيوت قليلة جدا.


يتركز وجود المنازل المبنية بالطوب اللبن في الأحياء السكنية التي تقع حاليا حول قلعة العريش الأثرية، والتي كان يسكنها الحضر من عائلات العريش عاصمة شمال سيناء وهي أحياء: الفواخرية والسمران والصفا والشرابجة والكشاف والسلايمة والأحياء الواقعة خلف ميدان الرفاعي، فضلا عن الكتلة السكنية الواقعة جانبي مجرى وادى العريش ومن أهمها حي: أبو صقل، تلك البيوت القديمة التي كانت عامرة بأجدادنا لمئات السنوات، وباتت في زوال الآن.

ولعل تميز بيوت الطين أهل العريش عن باقي مدن سيناء هو دلالة على صعوبة الحياة في هذه الصحراء ، ومن هنا كان التفكير في إيجاد سكن يتلائم مع مناخها، فوجد أن بيئته غنية بما يوفر له السكن المريح، وقام بتشييد بيته وبيت أسرته من الطين واستفاد من شجر البيئة ليوفر الراحة.


 ومن اللافت للنظر أن بيوت الطينة الموجودة حاليا في شوارع فرعية في أحياء العريش القديمة كانت كلها على نمط بنائي واحد وقاعدة إنشائية واحدة، مما يوحى بأن المدينة لم تكن يوما ما عشوائية البناء قديما.

وقد حدد المؤرخ نعوم بك شقير في كتابع وصف سيناء عدد البيوت التي تتواجد في مدينة العريش خلال فترة تأليف كتابه قبل سنة 1899ميلادية وكان عددها 600 بيتا ، واصفا المدينة وشكلها العام قائلا : شوارعها متسعة نظيفة ، وبناؤها بالطوب النيء والطين ، ولكن طوبها متين كالحجر .


ولكل بيت من بيوتها فناء مسور بباب عظيم لإيواء الإبل والخيل والغنم ، وكانت أسوارها مرتفعة جدٍّا حتى أن راكب الهجين في شوارعها لا يرى ما في داخل أفنيتها، وللبلدة سوق صغيرة بجانب القلعة .. فيها نحو 70 محل تجاري  تباع فيها الأقمشة والحبوب والزيت والسمن واللحم والسكر والصابون والبُن وأصناف الفاكهة والخضر.

وتتفاوت مساحات البيوت الطينية القديمة في العريش ما بين 100إلى 150 مترا مربعا على حسب مساحة الأرض، ويحيط البيت الواحد سور عالٍ ومرتفع يوضع أعلاه  قطع مكسورة من الزجاج أو أسلاك شائكة كدروع حامية من تسلق اللصوص عليها، ويصل ارتفاع السور الخارجي إلى 7 أمتار، وهو أيضا مبنى من الطوب اللبن. 


طبقة أسمنيه

وعلى الرغم من تطور البناء في السبعينيات، تم عمل طبقة أسمنيه فوق الطينة لحمايتها من عوامل البيئة والحفاظ عليها مدة أطول وهي بالمفهوم العادي خلطة أسمنتية ". 

كما تطور الأمر بعدها ببناء بيوت بالطوب الإسمنتي البلدي بالصبة البلدي على نفس الشكل الهندسي للبيوت الطينة، ثم تطور بعد ذلك. ورغم حداثة المعمار والبناء.

وأصبح بيت الطينة أو البيت العرايشى ذكرى لابناء سيناء ، فقد عاشوا فيه طفولتهم وريعان شبابهم، ويتذكرون الهدوء والبساطة والقناعة والرضا وراحة البال والسلام النفسي، فكل البيوت السيناوية سواسية لا تعرف غنيها من فقيرها.

المنازل المبنية الطوب اللبن العريش

ترشيحاتنا

أخبار العالم| أمريكا تعاقب إثيوبيا.. ووفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

هل صلاة الفجر هي صلاة الصبح ؟.. 10 حقائق ينبغي معرفتها

آبل تبدأ مرحلة البيع الأولى في 30 دولة.. 5 أشياء يجب وضعها في الاعتبار قبل شراء آيفون 13

آليات الحصول على طلب ترخيص من شركات التمويل العقاري.. و4 حالات للرفض| تفاصيل

سعر الذهب اليوم السبت 18- 9- 2021

العربية اتقسمت نصين.. حادث مروع لسيارة ملاكي بطريق السويس| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

تحطيم المحال التجارية في البحيرة.. الأجهزة الأمنية توضح حقيقة الفيديو المتداول عبر الفيسبوك

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيرة للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

شتموني| وكيل أوقاف الإسماعيلية يكشف سبب مشاجرته مع المصلين في خطبة الجمعة

تعليق ناري من تامر أمين على تعاقد الأهلى مع لويس ميكيسوني

عايشين بفلوس تركي آل الشيخ.. حسين لبيب يصدم جماهير الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

فيديو

إسلام 18 أمريكيا على يديه.. رحلة الشيخ محمود الحصري

فيديو جراف| مفيش فلوس.. حسين لبيب يكشف عن مشاكل الزمالك المزمنة

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

أحمد أبو علي يكتب: تصدير المقاولات.. متي تدخل مصر هذا المجال

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

اﻟﻤﺰﻳﺪ