"آداب حلوان" تكشف موعد امتحانات دور سبتمبر

ٱعلنت كلية الآداب جامعة حلوان، عن بدء استخراج إفادات التخرج لخريجي دور مايو بعد أن تم إعلان نتائج طلاب الكلية بمختلف الأقسام.

وقال مسئولو شئون الطلاب بالكلية، إنه تم بدء استخراج إفادة التخرج للطلاب الذكور فقط لسرعة استكمال أوراق التجنيد والخدمة العسكرية.

كما صرح مسؤلو شئون الطلاب، إنه تم إعلان جداول دور سبتمبر للطلاب الراسبين فى مادة أو اثنين بالفرقة الرابعة لتبدأ الامتحانات يوم ٢٧ سبتمبر الحالي على أن تنتهى نهاية الشهر.

وأشار مسئولو شئون الطلاب، إلى أن الأوراق المطلوبة لاستخراج إفادة التخرج هي:

1- طباعة إيصالات المصاريف .

2- طباعة نتيجة العسكرية .

3- دفع مصاريف الإفادة والشهادات عن طريق الأكواد، مع العلم أنه سيتم دفع تكلفه النسحة الثانية من الشهادة، لأنه سبق دفع المصاريف النسخة الأولى ضمن المصاريف الخاصة بالفرقة.

4- دفع غرامة العسكرية .

ونوهت إدارة الكلية إلي أنه على الطلاب سداد المصروفات الدراسية المتأخرة كاملة بالإضافة لسداد رسوم استخراج إفادة التخرج وقدرها 160 جنيه لسرعة استخراج الإفادة .

وأشارات الكلية إلى أنه يتم الحصول على أكواد دفع إفادة التخرج ومصروفات الطلاب عبر هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/Fatoraa/Codelist.asp?x_StdName=%C7%D3%E1%C7%E3+%CE%C7%E1%CF+%D3%E1%C7%E3&z_StdName=LIKE&x_StdNaId=29705050102834&z_StdNaId=%3D&x_Faculty=%DF%E1%ED%C9+%C7%E1%C7%CF%C7%C8&z_Faculty=%3D



ويمكن السداد عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty"

ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات أو بصورة منه.