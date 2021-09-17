إستجابة لمصر تستطيع.. جامعة المنيا تقدم منحة مجانية لـ فايزة قاسم

إستجابت جامعة المنيا، لتقرير عرضه الإعلامي أحمد فايق، بعد عرضه تقريرا لفتاة بمحافظة المنيا تدعي فايزة نجحت في قهر الموروثات الثقافية التي تمنع تعليم الفتيات وتفوقت في الثانوية العامة بعد الحصول علي شهادة محو الامية، وقدمت لها منحة مجانية لدراسة الطب.

وقال أحمد فايق خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" فايزة حصلت على منحة من جامعة المنيا لدراسة الطب بشكل مجانى، ولا أخفى عليكم سراً الحالة المادية لدى أهلها لا تمكنها من تحمل تكاليف دراسة الطب".

وقالت "فايزة" خلال التقرير الذى عُرض ببرنامج "مصر تستطيع" الذى يذاع على قناة :dmc قبل ما أدخل المدرسة كنت بسيطة وتفكيرى بسيط، وكنت أحب العلم، لم أرد أن يكون مصيرى هو الزواج والجلوس فى المنزل، ذلك لم يكن هدفي، أردت أن أخدم بلدي، وكان عمرى 10 سنوات عندما دخلت محو الأمية.

وأكملت:""كان لدى فضول أن أتعلم، فدخلت فصل محو الأمية، وأقنعت أهلى بذلك، ووافقوا ودعموني، ودخلت المدرسة وتفوقت فيها، أقنعت أهلى أن العلم يرفع مكانة البنت ويرفع من مكانة المجتمع بشكل كامل، وكلما رأيت الفتيات فى المراكز الأخرى يذهبن للمراكز، كنت أقول لماذا لا ألتحق أنا أيضا".