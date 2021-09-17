أمريكا ترفض إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر

رفضت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الجمعة، خطة لإعطاء جرعات معززة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

قالت وسائل إعلام أمريكية إن اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء ترفض "الجرعة الثالثة"من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

كانت شركة فايزر أعلنت أن البيانات الواردة من الولايات المتحدة وإسرائيل تشير إلى أن فعالية لقاح كورونا تتضاءل مع مرور الوقت، وأن الجرعات المعززة آمنة وفعالة في درء الفيروس والمتغيرات الجديدة.

وقامت الشركة قبل أيام، بتفصيل البيانات في عرض تقديمي ستقدمه إلى اجتماع للمستشارين الخارجيين لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

أوضحت فايزر في عرضها "تشير بيانات العالم الحقيقي من إسرائيل والولايات المتحدة إلى أن معدلات العدوى الاختراقية ترتفع بشكل أسرع لدى الأفراد الذين تم تطعيمهم في وقت سابق".

ورأى باحثو شركة فازر أن الانخفاض في الفعالية "يرجع في المقام الأول إلى تضاؤل الاستجابات المناعية للقاح مع مرور الوقت"، وليس متغير دلتا.