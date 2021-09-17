فيفى عبده: أصدقائى الرجالة أكثر من الستات

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة في برنامج "السيرة" تقديم الإعلامية وفاء الكيلانى، والمذاع على قناة Dmc، وتحدثت فيفي عبده خلال الجزء الثانى من حلقتها عن مواقف فى حياتها.

وقالت فيفي عبده خلال حوارها:" فرقتى كانت 150 رجل وكنت بعتبرهم أسرتى الكبيرة وكلهم لازم ياخدوا حقهم ولو حد عنده ظروف لازم أقف جنبه، وأنا باخد حقى وأنا على المسرح من أي حد، فمثلا في مرة كنت برقص في حفل، ولقيت واحد مدور الكرسى ومدينى ضهره، ومش بيتفرج عليا، وبعد أول رقصة ملقتهوش بص فمسكت الميكرفون وقلتله أنا عاوزة أقولك إن في رقاصة اسمها فيفى عبده بترقص هو أنت كنت رايح عمر مكرم، وأنا جيبتك هنا، فاتحرج ولف الكرسى واتفرج".

وتابعت فيفي عبده: "اصدقائى رجالة أكتر من ستات لأن الستات ممكن يكون في نفسنه منها، ومبحبش حد ياكل في بيتى ويخونى، ولو في قايمة من 5 راقصات شرقية في تاريخ مصر هاكون من ضمنهم لأن ليا لون مميز".